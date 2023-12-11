又一款令人惊艳的AI绘图产品来了 Visual Electric图片质量可媲美Adobe Firefly

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:Visual Electric是一个为创意过程打造的图像生成器，它拥有一个令人惊叹的图像库和相应的提示，可以激发灵感。它可以通过迭代来发展创意，尝试不同的风格和颜色。这个图像生成器为创意过程提供了全新的可能性，让用户能够更加直观地看到他们的创意在不同风格下的表现。

它的图片生成界面是一个类似于白板的 UI，图片生成和对图片的后续操作都在一个白板上进行，你可以清晰的看到你生成过程的所有图片，随时反回去编辑，而且还集成了抠图等很方便的图片处理功能。

体验地址:https://visualelectric.com/

Visual Electric的使用方法非常简单，用户只需要输入他们想要的提示，然后系统就会生成相应的图像。同时，它还提供了一些有益的建议，帮助用户在创意过程中保持流畅。用户可以通过调整创意度滑块来看到他们的创意是如何演变的，一旦找到完美的图像，还可以对其进行锐化和提高分辨率。

另外，Visual Electric还拥有精心打造的各种风格，让用户能够轻松地看到自己的创意以不同风格的呈现。它为用户提供了一个全新的创作空间，让他们可以尽情发挥创造力，尝试不同的可能性，让创意得到更加直观的呈现。

Visual Electric是一个非常强大的图像生成器，它为用户的创意过程提供了全新的可能性，让用户能够更加直观地看到他们的创意在不同风格下的表现。它将成为创意工作者的得力助手，帮助他们在创作过程中获得更多的灵感和可能性。

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