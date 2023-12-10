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以技术助力增进人类社会福祉，腾讯入选“中国ESG榜样”企业

2023-12-10 14:49 · 稿源：站长之家

近年来，由环境、社会和公司治理构成的ESG理念日益成为评价企业可持续发展和社会责任的世界通用体系。12月9日，中央广播电视总台首届“中国ESG榜样”年度盛典在央视财经频道播出。腾讯入选十大“中国ESG榜样”企业，是唯一一家入选的互联网公司。

“腾讯开始思考技术的更多维度，不仅仅是为了利润与流量，而是关照现实，关照人类与社会的福祉。当拥有了技术，就应该担负起使用技术的责任。”首届“中国ESG榜样”年度盛典在给腾讯的颁奖词中评价道。

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以负责任的榜样，引领可持续的未来

“中国ESG（企业社会责任）发布”暨榜样盛典系列活动，由中央广播电视总台联合国务院国资委、全国工商联、中国社科院、中国企业改革与发展研究会等权威机构推出，前期已陆续发布6个维度报告。其中，腾讯在《年度ESG行动报告》《科技创新ESG行动报告》《粤港澳大湾区ESG行动报告》中，均位居互联网企业第一名。

作为该系列的年终活动，“中国ESG榜样”年度盛典主题为“以负责任的榜样，引领可持续的未来”，呈现中国ESG榜样企业的优秀实践案例，着眼于以榜样的力量引导中国企业提升自身可持续发展能力。

中央广播电视总台编务会议成员兼总经理室总经理彭健明表示，总台推出“中国ESG（企业社会责任）发布”暨榜样盛典系列活动，就是要秉持主流媒体的责任担当，通过构建接轨国际、符合国情的中国ESG评价标准，引领中国企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，更加全面地实现高质量发展，为全球可持续发展事业注入更大动力。

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腾讯公司副总裁刘勇出席活动并领奖。刘勇表示，作为一家以互联网为基础的科技公司，腾讯秉持“用户为本，科技向善”的愿景与使命，以“扎根消费互联网，拥抱产业互联网，推动可持续社会价值创新”为公司发展的底座，并提出“CBS三位一体”概念，从用户（C）发展到产业(B)再到社会(S)，最终指向是为社会创造价值，强调商业价值与社会价值是相互融合、共生发展的关系。

经过两年的探索，腾讯将ESG理念与“CBS三位一体”融合，引导公司把科技和产品的创新之力、解决人类问题和社会痛点的向善之心，融汇成为渗透每一个产品和业务的涓涓善流。

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从环境保护到社会价值创新，腾讯交出可持续价值答卷

近年来，腾讯每年发布ESG报告，在环境保护，推动可持续社会价值创新，多元、平等与共融（DEI）文化倡导等领域取得诸多突破。

刘勇介绍，在环境保护领域，作为国内首批启动碳中和规划的互联网科技企业，腾讯承诺不晚于2030年，实现自身运营及供应链的全面碳中和，并通过数字化产品和技术的推广应用，助力社会低碳转型。例如腾讯会议自2019年底上线以来，平均每年有超过30亿次通话会议，相当于共减少超过1500万吨碳排放;微信支付用户通过在线缴费、扫码点餐及开票等工具，2022年全年共减少碳排放1765.5万吨。在推动前沿技术方面，“碳寻计划”和打造全球低碳“朋友圈”的“碳LIVE”国际版都在今年发布。此外，今年10月，腾讯对滨海大厦进行了鸟类友好建筑设计的大规模改造，成为全国首家响应防鸟撞改造的互联网企业。

在社会价值创新领域，腾讯聚焦基础科研、乡村振兴、绿色发展等社会议题，运用科技与创新能力，探索可持续解决方案。新基石研究员项目、科学探索奖等，以模式创新支持基础科研和前沿科技发展;在农业农村部指导下发起的“耕耘者振兴计划”，培训100万乡村治理带头人，激发乡村发展的内生动力;互联网公益通过降低参与门槛、提升效能和透明度，使线上筹款和行为公益变成日常生活的一部分。刘勇介绍，腾讯公益慈善基金会2007年成立，腾讯公益平台上捐款累计超过8.6亿人次，公众筹集善款总额超过290亿元人民币，服务超过13万个项目。此外，“数字长城”“数字藏经洞”以游戏技术助力传统文化创新活化;人工智能技术应用于天眼FAST望远镜，帮助探测到30颗新脉冲星。

员工关怀是企业践行ESG战略的重要一环。过去一年间，腾讯发布多元、平等与共融承诺，并通过组织一系列科技行业女性成长活动，鼓励更多女性员工积极参与行业建设，追求个人职业发展。

在提升管治能力方面，腾讯建立起全面而完整的ESG管治架构，并在ESG工作组下设立了五个专项委员会，分别覆盖用户隐私及数据安全，多元、平等与共融，供应链管理，生物多样性保护以及ESG沟通。在供应链管理中，腾讯也融入ESG理念，与合作伙伴共同探索供应链需要遵守的商业道德以及行为准则。

腾讯在2022年ESG报告中指出，只有坚持社会价值、股东价值和商业价值三者的长期共融，企业才能行稳致远。“我希望未来的腾讯，不只是在财报中向股东交出经济答卷。社会价值的创造，也是向社会交出一份可持续价值答卷。”腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在报告中表示。

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