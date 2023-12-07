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谷歌Gemini刚发就惹质疑 测试效果视频疑似剪辑

2023-12-07 17:10 · 稿源：站长之家

要点:

  • 谷歌Gemini发布引起争议，测试标准和效果视频被质疑，涉及思维链提示技巧和尝试次数选择。

  • Gemini在一些测试中超越GPT-4，但质疑声音仍然存在，包括图表比例尺、展示视频真实性等方面。

  • Gemini的发布给其他团队带来信心，认为未来趋势是从大教师模型蒸馏小尺寸密集模型，实现效率和能力的最佳结合。

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:谷歌Gemini发布后，虽然引起了广泛关注，但却受到了一些质疑。Gemini在一些测试中表现超越了GPT-4，尤其在使用思维链提示技巧和多次尝试的标准下。然而，关键的技术报告引发了争议，其中的测试标准和效果视频被怀疑存在失偏颇和剪辑。

Gemini在MMLU多任务语言理解数据集测试中显示出色，但对比GPT-4时的提示技巧和展示方式引发了争议。质疑者指出，Gemini在使用提示技巧+32次尝试的标准下超越了GPT-4，但这一标准是否公平受到质疑。图表比例尺的问题也被揭示，引起了技术主管的修正。Gemini发布的视频在展示时也引起了关注，部分观点认为其中可能存在剪辑和非实时录制。

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Gemini的发布给其他团队带来信心，认为未来的趋势是从大教师模型蒸馏小尺寸密集模型，实现效率和能力的最佳结合。然而，一些观点认为Gemini的发布并未让GPT-4成为独一无二、难以企及的存在。Gemini的多模态能力也受到了测试，对于图片中的内容进行提问，结果显示其表现不一。

Gemini的发布在技术上取得了一些进步，但也面临着一些质疑和挑战。对于使用Gemini的开发者来说，其中的优势和不足需要根据具体任务和需求来权衡。未来Gemini Pro和Gemini Ultra的实际应用表现将成为关注焦点。

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