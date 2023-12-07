英国监管机构警告公司注意人工智能的使用和隐私

## 划重点: 1. 🚨 英国数据保护监管机构提醒公司在使用人工智能（AI）时务必考虑人们的隐私权，否则将面临罚款，并可能失去公众对该技术的信任。 2. 💼 信息专员约翰·爱德华兹表示，公司在使用AI时必须在所有情况下保护客户的个人信息，违反数据保护规定将导致不仅罚款，还可能失去公众信任。 3. 🌐 由于Microsoft支持的Open AI去年向公众发布了ChatGPT，围绕快速发展的AI的风险已成为全球政策制定者越来越关注的焦点。

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:英国数据保护监管机构敦促公司在使用人工智能（AI）时认真考虑人们的隐私权，否则不仅可能面临罚款，还可能失去公众对该技术的信任。信息专员约翰·爱德华兹在周三的一次演讲中表示，公司在使用AI时必须在所有情况下保护客户的个人信息。

“你不能指望在你的产品或服务中使用人工智能，而不考虑隐私、数据保护以及如何保护人们的权利”，爱德华兹说。他进一步警告称，不遵守数据保护规定将不会有利可图，罚款将与违规获得的任何不义之财相称。

围绕快速发展的人工智能的风险自去年Microsoft支持的Open AI发布ChatGPT以来，已经成为全球政策制定者日益关注的焦点。英国曾于去年11月主办了世界上第一个人工智能安全峰会，尽管人们在监管AI的必要性上达成了广泛共识，但全球监督这项技术的计划仍然任重道远。

爱德华兹警告使用AI的公司要在技术的使用上小心行事，否则他们将疏远公众。他说道“如果人们不信任人工智能，那么他们就不太可能使用它，从而导致整个社会的收益减少，增长或创新减少。”

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