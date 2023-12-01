krea AI推出实时增强功能 支持将实时绘制的图像二次放大

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今天，krea AI宣布推出实时增强功能，支持将实时绘制的图像二次放大，放大后的图像会增加细节和分辨率。

据了解，Krea AI是一款集成了文生图、AI pattern、Logo Illustration以及AI模型训练等功能的AI智能设计工具，近期因其强大的实时生成功能而备受瞩目。

该实时生成功能一经发布，立即引起广泛关注。其引人注目之处在于其惊人的生成速度和对画面效果的精准控制。相较于Stable Diffusion，如果想以类似的方式控制画面，通常需要依赖Controlnet插件或者使用图生图的局部重绘，同时需要设置各种模型参数，过程相对繁琐。

然而，在Krea AI中，绘画工具的操作更为方便，用户还能够一键切换多种不同的风格，从而更好地满足设计需求。即便是缺乏绘画基础的用户，只需在画布中随意涂抹几笔，然后用文字描述画面内容，就能轻松获得一幅完整且精致的图像。同时，用户还可以随意调整画面元素的位置和颜色。对于电商、产品、电影、游戏概念等设计领域而言，这无疑将极大地提升工作效率。

除了支持画板上的创作，Krea AI还具备接入电脑桌面和摄像头画面的能力。这意味着我们熟悉的设计工具，如Photoshop、Illustrator、Figma、Blender、Sketchfab等，都可以与Krea AI搭配使用，为设计师提供更广泛的创作空间。这种多元化的支持使Krea AI成为设计领域的得力助手，为创作者提供了更丰富的可能性。

（举报）