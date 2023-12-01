理想汽车11月共交付新车41030辆 同比增长172.9%

快科技11月20日消息，知名汽车博主韩路发文称，哈萨克斯坦-阿拉木图，大量理想的L7-8-9随处可见。他直呼：路上基本上每3分钟就有一辆，密度甚至比很多中国城市还要高，我都傻了。”韩路询问了其中一位理想L9车主，对方称是折合人民币52万买的，除了地图没法用，其他还都挺爽。这些车都是贸易商平行出口到这边的，关键是刨除运费和税费，车价部分和国内完全一致，不知道贸易商咋挣钱啊”早在今年7月，理想汽车CEO李想就透露，两周时间有200多辆理想汽车被人平行出口到了国外，并表示：原来是平行进口，现在流行平行出口了。”所谓平行出口?