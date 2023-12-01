理想汽车11月共交付新车41030辆 同比增长172.9%

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:刚刚，理想汽车公布2023年11月交付数据。
数据显示，2023年11月，理想汽车交付新车41，030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车全年累计交付325，677辆，提前达成2023年30万辆销量目标。
此外，截至2023年11月30日，理想汽车在全国已有398家零售中心，覆盖136个城市;售后维修中心及授权钣喷中心320家，覆盖209个城市。
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站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:刚刚，理想汽车公布2023年11月交付数据。
数据显示，2023年11月，理想汽车交付新车41，030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车全年累计交付325，677辆，提前达成2023年30万辆销量目标。
此外，截至2023年11月30日，理想汽车在全国已有398家零售中心，覆盖136个城市;售后维修中心及授权钣喷中心320家，覆盖209个城市。
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小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年11月小鹏汽车共交付新车20，041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。
2023年11月9日，理想汽车公布2023年第三季度财报，季度交付量和财务表现均创历史最佳。第三季度交付105，108辆，同比增长296.3%，本季度蝉联30万元以上SUV车型和30万元以上新能源汽车销量冠军。同期经营利润和净利润分别为23.4亿元和28.1亿元，实现连续四个季度盈利。
知情人士透露，理想汽车计划2024年开启出海，首批进入的市场为阿联酋、沙特等中东国家可能包括部分北非国家。首批出海的车型为理想L9，根据海外消费者的接受程度可能加上理想L8、理想L7。如果理想汽车明年开拓海外市场的话，距离其销量目标也会更近一步。
当指针划过11月11日24点，京东11.11也迎来完美收官。在客户采购热情的不断驱动下，京东3C数码企业及商采11.11迎来全面增长。京东还将继续以客户需求为导向，携手3C数码品牌持续深耕采购市场，为客户提供更优质的商用3C数码产品、更低的价格及更贴心的服务，助客户一站式购齐所需3C数码产品，实现降本增效。
快科技11月7日消息，理想汽车今天公布了最新的周销量：0.86万辆，开启挑战月销量新目标！2023年第45周（10月30日-11月5日），理想汽车的周销量达0.86万辆，稳居中国市场新势力品牌销量榜首。理想汽车也继续保持中国市场豪华品牌销量前五，是榜单中排名最高的中国品牌，超越了BBA以外的其他传统豪华品牌。在中国市场新能源品牌销量方面，理想汽车位列第五，是榜单中排名最高的豪华品牌。今年10月，理想汽车共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关。放眼全年，截至10月31日，理想汽车全年累计交付284647辆。
快科技11月18日消息，日前广州车展开启，理想首款纯电车型MEGA正式亮相，吸引了全网的目光。 根据官方消息，，理想MEGA开启预定仅1小时42分钟订单量就突破10000辆，成绩非常傲人。MEGA的正式售价将于2023年12月发布会上公布，并于2024年2月下旬开启交付。 毫无疑问，理想MEGA将会是2024年最强车型之一，但理想的目标还不止于此。 据报道，理想汽车商业副总裁刘杰17日在接受采访时表示，明年20万元以上市场中新能源汽车的渗透率有望超过50%。 新事物的市场渗透率超过一半往往会对整个市场心态带来重大的变化，头部品牌集中效应?
今日，理想汽车宣布，理想L系列车型史上最大更新OTA5.0将于年底前推送全量用户。在OTA5.0中，AEB能力大幅提升，生效工况远超C-NCAP标准，包括时速与环境。理想汽车AEB将有更多极限场景可覆盖，官方称车辆行人路口抢行，两轮车鬼探头”横穿，都能应对!官方表示，BEV加持后，高速、城市、泊车、AEB能力都有了质变，???5-120公里/小时宽速域作区间，白天黑夜全覆盖。
快科技11月20日消息，知名汽车博主韩路发文称，哈萨克斯坦-阿拉木图，大量理想的L7-8-9随处可见。他直呼：路上基本上每3分钟就有一辆，密度甚至比很多中国城市还要高，我都傻了。”韩路询问了其中一位理想L9车主，对方称是折合人民币52万买的，除了地图没法用，其他还都挺爽。这些车都是贸易商平行出口到这边的，关键是刨除运费和税费，车价部分和国内完全一致，不知道贸易商咋挣钱啊”早在今年7月，理想汽车CEO李想就透露，两周时间有200多辆理想汽车被人平行出口到了国外，并表示：原来是平行进口，现在流行平行出口了。”所谓平行出口?
快科技11月21日消息，拿下中国30万以上SUV月销量第一之后，理想汽车首次登顶20万以上新能源月销量榜。从理想官方获悉，2023年10月，理想汽车月度销量达4.01万，连续7个月蝉联中国市场售价30万以上SUV销量冠军。理想汽车月销量首次突破4万辆大关，迎来全新里程碑时刻。同时，理想汽车在中国市场售价20万以上的新能源销量榜单中夺得冠军，远超其他品牌。从榜单来看，10月份，中国市场售价20万以上新能源销量排名为：理想（4.01万）、比亚迪（3.78万）、特斯拉（3.1万）、小鹏（1.58万）、蔚来（1.54万）、问界（1.22万）、极氪（0.99万）、?
快科技11月25日消息，今天理想汽车在#理想MEGA重新定义MPV的安全#话题中，解答了如何让第三排更安全？理想汽车科普称，传统MPV第三排距离后尾门通常较近，而理想MEGA的第三排座椅距离后防撞梁的缓冲区间足足有800毫米，可有效保护车尾入侵，甚至超越了许多SUV的吸能空间。同时，乘员的头部距离尾门玻璃也保留了690毫米，设计团队将第三排座椅的角度，在安全和舒适中寻找到了一个平衡点，避免用户将座椅仰角调至过大时，与尾门玻璃距离过近，一旦发生碰撞，后果会难以想象。理想汽车还开发了一套全新的拥有专利技术的翻折座椅，关键受力路?
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