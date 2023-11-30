Siltronic预计未来五年AI和电动汽车将带来销售增长

划重点: - Siltronic 预计在未来五年中，受益于人工智能、数字化和电动汽车等巨大趋势，公司的销售额和盈利能力将大幅增长。 - 该公司计划在2021年至2025年期间，在全球范围内投资约30亿欧元，以满足对硅片和硅片衍生产品的日益增长的需求。 - Siltronic 还计划提高产能，以满足电动汽车、人工智能和5G 等领域的需求增长。

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:Siltronic 在周四的战略更新中表示，预计未来五年，公司的销售额和盈利能力将因人工智能、数字化和电动汽车等巨大趋势而大幅增长。该公司是一家德国半导体材料制造商，专注于硅片和硅片衍生产品的生产。

Siltronic 计划在2021年至2025年期间，在全球范围内投资约30亿欧元。这些投资将用于扩大产能，以满足对硅片和硅片衍生产品的日益增长的需求。公司预计，全球对硅片的需求将在未来几年持续增长，特别是在电动汽车、人工智能和5G 等领域。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

电动汽车市场的快速增长将推动对硅片的需求增加。硅片是电动汽车电池的重要组成部分，它们用于存储和传递能量。此外，人工智能技术的快速发展也将对硅片市场产生积极影响。人工智能需要大量的计算能力，而硅片是实现计算功能的关键元件之一。

为了满足不断增长的需求，Siltronic 计划提高产能。该公司将通过现有工厂的升级和扩建，以及新建工厂来实现产能提升。此举将使 Siltronic 能够更好地满足电动汽车、人工智能和5G 等领域的需求。

Siltronic 的首席执行官 Christoph von Plotho 表示，公司将继续专注于技术创新和产品开发，以满足不断变化的市场需求。他还表示，公司将加强与客户的合作，以确保产品的准时交付和满足客户的特定要求。

Siltronic 对未来五年的销售增长充满信心，认为人工智能、数字化和电动汽车等领域的快速发展将为公司带来巨大机遇。通过提高产能和持续创新，Siltronic 将能够满足不断增长的市场需求，并取得可观的业绩表现。

（举报）