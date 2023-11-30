​可口可乐将继续推AI生成定制节日贺卡服务

**划重点:** 1. 🖼️ **创新AI平台:** 可口可乐将通过AI平台"Create Real Magic"推出定制化节日贺卡，吸引年轻科技爱好者，强调互动性。 2. 🌐 **多元体验:** 公司不仅专注于AI，还在探索通过Sphere、游戏和音乐等体验，超越传统广告，连接品牌与文化。 3. 🚀 **品牌建设:** 通过提供免费工具，并以用户创作登上广告牌为奖励，可口可乐致力于加强与消费者的关系，塑造品牌情感。

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:在即将到来的假期季，可口可乐计划通过其AI平台再度吸引用户，让他们使用定制的假日贺卡。这一创新的"Create Real Magic"平台是由OpenAI和Bane&Company利用可口可乐档案中的资源构建的，在贺卡制作中，使用了标志性的可口可乐节日艺术品。

今年三月，可口可乐首次呼吁粉丝使用该平台为品牌创作艺术品，有望最终出现在纽约和伦敦的广告牌上。这一呼吁使粉丝平均每人花费超过七分钟，创建了超过120，000张图片。

Create Real Magic网址:https://www.createrealmagic.com/

可口可乐相信，通过提供一个吸引消费者（尤其是年轻科技爱好者）的互动、易于使用的工具，可以帮助品牌保持相关性。Pratik Thakar，可口可乐的生成式AI高级总监表示:“我们正处于AI的时代。我们希望保持领先，保持创新。我们正在通过引入新技术、新功能，使我们的创造真实魔法平台更加适应节假日。”

为了改进平台并使其在假日更加用户友好，可口可乐与其Real Magic Creative Academy的创作者合作。这一活动现已推出，将持续到假期结束，允许用户输入提示，选择各种图像，并制作定制的假日贺卡。用户随后可以从平台上下载卡片，或直接发送给朋友和家人。这一倡议只是该品牌为潜在客户和粉丝创造更多互动体验的方式之一。

除了AI，可口可乐还在探索通过Sphere、游戏和音乐等体验来连接其品牌与文化，超越传统广告。这并不奇怪，因为市场营销人士意识到，鉴于媒体和社交格局的碎片化，历史广告模型无法再提供预期效果。在这种情况下，营销人员必须提供更多内容以引起消费者的注意。

可口可乐一直在努力改变其营销策略，从“打断模式”转向“体验和参与”模式。随着媒体变得更加分散，保持观众的注意力变得越来越具有挑战性，品牌正在寻求通过创新方式插入对话。

为了评估这一努力的成功，可口可乐将追踪创建和分享的图片数量，用户在平台上花费的时间以及生成的贺卡数量。

当营销人员能够创造出用户愿意分享品牌内容的体验时，这对品牌而言是一种成功。Prophet的合伙人Eunice Shin提到Spotify的Wrapped功能，作为平台的年度营销时刻，是因为它是定制的并且半用户生成的内容，因此成为了病毒式传播的例子。

Shin表示:“如果是一个好产品，人们会参与。这一切都归结为激活和执行。如果有社交激动和动力，如果易于分享，那么就有潜力。”

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