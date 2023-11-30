苹果App Store Awards 2023榜单公布：《崩坏：星穹铁道》获年度iPhone游戏

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:苹果App Store Awards2023榜单正式出炉，表彰了今年在技术创新、用户体验和设计方面表现出色的应用程序与游戏。

在应用程序方面，《AllTrails》获得了年度iPhone App奖项。这款应用程序由AllTrails， Inc.开发，它以创新的方式提供了户外运动和探险的路线和指南，帮助用户探索新的地方和挑战自我。

同时，《Prêt-à-Makeup》获得了年度iPad App奖项，这款应用来自Prêt-à-Template，它通过简单易用的界面和强大的功能，为化妆爱好者提供了定制化的妆容建议和化妆品推荐。

在游戏方面，《崩坏:星穹铁道》获得了年度iPhone游戏的荣誉。这款游戏来自COGNOSPHERE PTE.LTD.，它继承了经典的崩坏IP，拥有庞大的崩坏系列世界观和超清精致的美术动画设计，为玩家带来了全新的剧情故事体验。

除了应用程序和游戏的奖项外，苹果公司的App Store编辑团队还选出了文化影响力获奖作品。这些作品通过应用程序和游戏的方式，推动积极的社会改变。《Pok Pok》和《Proloquo》就是本年度文化影响力获奖作品中的两款。

《Pok Pok》是一款注重包容性的儿童数字玩具屋，它为各种背景和能力的小朋友们提供了一个玩耍、探索、认识世界的普适空间。《Proloquo》则是一款无障碍交流工具，它已经帮助人们以新的方式交流沟通了十余年。

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