GPT被评选为瑞士年度词汇

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:根据瑞士苏黎世高级应用语言学部门的专家评审，以及通过计算机程序分析超过1.8百万份文本的结果，GPT（Generative Pre-trained Transformer）被选为瑞士年度词汇。

这一评选不仅由人类专家决定，还借助了计算机程序，分析了近976亿个单词，筛选出在2023年瑞士不同语言区域的公共讨论中最为突出的30个词汇，再由专家评审选择出年度词汇。

评选结果显示，GPT代表了预训练生成式转换器，这一缩写体现了人工智能时代的兴起。在意大利语中，除了GPT之外，其他两个跻身前三的词汇分别是“tunnel”（隧道，反映了圣哥达多隧道和哈马斯在加沙地下的活动）和“ecoansia”(对气候变化和其后果的担忧)。

值得注意的是，德语地区的评选没有涉及到UBS-Credit Suisse银行的合并操作，而法语评选中的“décombres”不仅指代战争和地震的具体后果，还隐含了瑞士信贷银行和世界旧秩序的隐喻。

这一评选表明，人工智能在各个语言领域都占据着重要位置，德语中的“chatbot”（聊天机器人）和法语中的“intelligence artificielle”(人工智能)分别位居第二。这反映了社会对技术和环境挑战的关切，同时提醒人们在技术发展中面临的选择和挑战。

这一评选展示了瑞士社会对于人工智能时代和环境问题的关注，这些词汇成为了窥视社会关切和挑战的一扇窗户。

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