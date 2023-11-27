站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:据天眼查显示，北京猎户星空科技有限公司近日向国家商标局申请注册了“猎户座大语言模型”和“猎户座大模型”两个商标。该公司由猎豹移动投资，是一家人工智能机器人服务型解决方案提供商。
这两个商标的国际分类分别为广告销售、科学仪器和网站服务。它们当前的状态均为等待实质审查。
猎户星空此举显示该公司可能会推出一款名为“猎户座”的大语言模型产品。该产品有望用于广告推荐、科研以及在线服务领域。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:据天眼查显示，北京猎户星空科技有限公司近日向国家商标局申请注册了“猎户座大语言模型”和“猎户座大模型”两个商标。该公司由猎豹移动投资，是一家人工智能机器人服务型解决方案提供商。
这两个商标的国际分类分别为广告销售、科学仪器和网站服务。它们当前的状态均为等待实质审查。
猎户星空此举显示该公司可能会推出一款名为“猎户座”的大语言模型产品。该产品有望用于广告推荐、科研以及在线服务领域。
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一项最新研究揭示了一种新的方法，允许一个大型语言模型被用于越狱另一个，以揭示潜在的安全漏洞。来自宾夕法尼亚大学的研究人员开发了一种名为PromptAutomaticIterativeRefinement的算法，该算法能够自动停止LLMs中的安全漏洞，防止其生成有害内容。通过将提示过程转化为可度量和可评估的问题，开发人员可以创建算法，其中模型的输出被循环用于优化，这将加速LLM领域的发展，可能引领领域中的新的和未预见的进展。
人工智能服务型解决方案提供商“猎户星空”发布了一款基于零一万物开源的Yi-34B模型微调后的chat模型——OrionStar-Yi-34B-Chat。该模型在C-Eval和C-MMLU两个中文评估基准中表现出色，超过了其他国产大模型。截至2023年6月底，猎户星空AI机器人累计总出货量已超过50，000台，总服务人次超5亿。
但凡偷懒一点，喜欢用浏览器或者翻译插件来看英语新闻的同学，估计都免不了在AI大模型火热的当下，被满篇的「法学硕士」晃得眼瞎不已。并不是大语言模型LLM真的和法学有强关联只是一个缩写词的歧义解释已。让我们拭目以待，看看这个小小的缩写将如何在我们的语言和技术中继续演化。
备受期待的九号电动新品猎户座D系列智能电动两轮车，10月31日晚八点正式开启预订，首发权益福利包括付订金立减500元，12期白条免息，抢品类券还能叠加满减。今年双11来九号各大官方旗舰店，与你一同开启猎户座的高光时刻。期待与你一同开启猎户座的高光时刻。
爆料人Tech_Reve在社交平台声称，苹果公司正在使用大语言模型将Siri完全改造成终极虚拟助理”，并打算将其开发成最强大的人工智能应用程序”。Tech_Reve表示，苹果正在积极进行中这项综合开发工作，首款产品预计将在WWDC2024上亮相，并计划成为iPhone16及后续机型的标配。苹果打算加码AI，想必也是不少人所期待的，升级后的Siri据说在本地运行响应时间更快、不需要网络连接，且更具隐私性。
香港浸会大学的研究团队通过深度催眠的方法，提出了一种新颖的大语言模型越狱攻击——DeepInception。该研究从心理学视角出发，揭示了LLM在应对人类指令时可能失去自我防御的特性。通过心理学视角的独特探索，DeepInception为理解和防范LLM越狱提供了有益的启示。
日本电报电话公司于11月1日宣布，将于明年3月向公司提供大规模语言模型，为学习日语的生成式人工智能提供基础。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商MidjourneyNTT计划通过专注于特定行业来降低模型学习和运行所需的成本。NEC公司已经开始提供针对每个公司定制的生成式人工智能服务。
在最新的一篇研究中，牛津大学互联网研究所的人工智能研究员发出了对大语言模型对科学真相构成威胁的警告。由BrentMittelstadt、ChrisRussell和SandraWachter等研究员在《自然人类行为》期刊上发表的论文中，他们指出，基于GPT-3.5架构等LLMs并非绝对的真实信息来源，可能产生他们所称的“幻觉”——即不真实的回应。Russell教授强调了对LLMs提供的机会进行谨慎考虑，并促使反思这项技术是否应该因为它能够提供某些机会被授予这些机会。
在贝尔格莱德于2023年11月23日举办的数据科学大会上，RealAI宣布成功中标ISCRA项目。RealAI将建设欧洲首个基于LEONARDO超级计算机的人本主义大语言模型。REALAI孵化项目，以革新行业垂直领域的AI，通过在医疗、伦理和能源等领域进行欧盟资助的项目。
10月30日，昆仑万维宣布开源了百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B系列，并提供了超大规模的高质量中文数据集。该系列包括两个模型:Skywork-13B-Base和Skywork-13B-Math，它们在多个评测和基准测试中都表现出了同等规模模型的最佳效果。这一开源将为大模型的应用和开源社区发展提供技术支持，并降低大模型商业门槛。
Rotato是一款用于生成个性化3D模型和电影的工具，用户可以在几分钟内生成令人惊叹的3D模型，无需具备3D设计经验。产品拥有30多种经过验证的3D设备模型，提供免费模板库，支持50多种图片和视频格式，以及Figma插件。用户可以在PowerPoint、Google Slides、Docs、电子邮件、App Store图片、App Store预览、TikTok、Instagram等任何地方使用Rotato生成的模型。
Zixflow是一个面向客户管理、工作流自动化和与客户互动(通过电子邮件、短信或WhatsApp)的一体化解决方案。它可以帮助企业管理客户关系,并通过AI推动业务成功。主要功能包括:自定义CRM,工作流自动化,多渠道客户互动等。关键优势是全能工作区,使用灵活,强大的定制能力。
大饼AI变声是一款全链解决方案，支持Win/Mac/iOS/Android版本可选，提供SDK及高DAU使用。除了实时变声，还为声音从业者打造了音色转换工具，为内容创作者提供了文本转语音等功能。
Soundify是一个基于AI的音频编辑工具,提供音频修复、音质增强、去噪等功能,能够帮助用户简单快速地优化和提升音频质量。该产品采用独特的深度学习算法,能够准确识别和消除杂音,平滑音频细节,使声音更清晰流畅。与此同时,它还提供了音频切割、调整速度等其他编辑功能。Soundify易于使用,全自动操作,大大降低了音频后期的工作量,适合个人用户和专业音频工作者使用。
ChitChop是一款集成了200+智能工具的AI平台，通过AI技术为用户提供内容创作、数据分析、设计辅助等多种功能，帮助用户提升工作效率和创造力。产品定位于提供全方位的智能工具支持，为用户在工作和创作中提供便利。
Runway 是一个创意工具平台，提供视频编辑、图像生成、人工智能训练等功能。它可以帮助用户生成视频、编辑图像、训练自定义 AI 模型等。Runway 提供多种 AI 魔法工具，包括视频到视频、文本 / 图像转视频、删除背景和资产管理，最新的动态笔刷支持一抹图像变视频。用户可以根据自己的需求选择适合的工具进行创作。Runway 适用于广泛的创作场景，包括设计、视频制作、音乐、写作等。
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Novelizer是一款 AI 写作助手应用，能够帮助用户创作长篇小说。用户可以设定小说标题、主要角色，并决定每个章节的发展。应用根据前文内容自动生成续写，用户还可以使用多选模式。新版本新增了多元宇宙功能，用户可以根据需要改变小说发展方向。应用使用 OpenAI 的语言模型生成文本，提供 GPT-3.5 和 GPT-4 两种选择。用户可以在应用内进行编辑和定制，并与朋友一起合作创作小说。
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