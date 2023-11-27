猎户星空申请“猎户座大语言模型”等商标

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:据天眼查显示，北京猎户星空科技有限公司近日向国家商标局申请注册了“猎户座大语言模型”和“猎户座大模型”两个商标。该公司由猎豹移动投资，是一家人工智能机器人服务型解决方案提供商。

这两个商标的国际分类分别为广告销售、科学仪器和网站服务。它们当前的状态均为等待实质审查。

猎户星空此举显示该公司可能会推出一款名为“猎户座”的大语言模型产品。该产品有望用于广告推荐、科研以及在线服务领域。

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