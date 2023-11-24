在线设计工具灵动AI 轻松打造电商产品图

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:灵动AI，一款卓越的在线设计工具，利用先进的人工智能技术，迅速打造专业品质的商品图。这个创新性的工具提供了丰富多样的模板和素材，广泛适用于美妆、快消品、3C数码、家电、家装等各种产品品类。

用户只需上传自家商品图片，选择心仪的场景模板，即可轻松生成高质量的商品场景图。而灵动AI不仅支持输出电商主图、电商海报，还能生成商品视频等多样化的营销物料，适应各种用途的需求。

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更为引人注目的是，灵动AI提供了数百个精美的场景模板，涵盖各种风格，让用户能够迅速选择并应用，生成符合需求的商品场景图。而通过AI扩展图片功能，系统能够根据已生成的商品图内容，智能生成延伸的画面，扩展原始图片的内容和细节，为用户呈现更为完整的视觉效果。

此外，用户可以灵活编辑图片，调整商品在场景中的位置和大小，确保展示效果完美。AI编辑图片功能更是为用户提供了二次精修的可能性，可以调整图片尺寸、擦除不合适的物体、编辑光影等，重新生成符合期望的图像。而一键智能生成场景的功能，则在商品位置、大小调整完成后，点击“立即生成”，系统将自动输出数量众多、风格多样的高质量商品图片，为用户省时省力。

灵动AI不仅仅局限于单一商品的设计，还支持多SKU批量生成，用户可对已上传的商品进行编辑，补充SKU，并选择多个SKU进行批量生成，提高设计效率。

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