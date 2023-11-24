调查揭示：阿根廷92%学生使用ChatGPT进行学术辅助

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:阿根廷一项由阿根廷发展生产和技术企业大学（IUDPT）进行的调查显示，9成学生使用ChatGPT进行学术辅助。尽管调查结果表明，92%的学生使用ChatGPT，但该工具的信息不可靠，无法验证提供的信息或评估其可靠性。

该调查还揭示了教师对ChatGPT使用的担忧。教师们担心学生对ChatGPT的智力依赖，失去了学习习惯和工具，倾向于追求快速答案而不进行深思熟虑，以及抄袭的风险。

Mariana Gild，IUDPT的教育政策专家兼学术秘书，在向教师展示调查数据后表示，这种生成式人工智能使用引发了对学习是否存在的疑问，以及如何确保学生和教师之间的关系是诚实和道德的问题。

Gild强调生成式人工智能为审视教学和学习实践提供了机会，并指出需要为学生准备面临这个尚不确定领域的能力。她还强调，需要通过政策、投资和法规框架来支持这一新现实。

这次调查引发了教育领域对于人工智能在学术环境中使用的深刻思考，强调了对学生进行全面培养，包括创造力、想象力以及有效利用技术的实时教学方法的必要性。

（举报）