阿里钉钉与华为达成合作 启动“钉钉鸿蒙版”开发

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:11月23日消息，钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发。
鸿蒙最新数据显示，截至今年8月份，鸿蒙生态设备数已超过7亿，开发者突破220万人。
目前，钉钉上有超过6亿用户、2300万企业组织。钉钉自2023年4月以来，通过接入大模型已完成17个产品线、60多个场景的AI改造，目前有50多万家企业在使用钉钉AI。
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站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:11月23日消息，钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发。
鸿蒙最新数据显示，截至今年8月份，鸿蒙生态设备数已超过7亿，开发者突破220万人。
目前，钉钉上有超过6亿用户、2300万企业组织。钉钉自2023年4月以来，通过接入大模型已完成17个产品线、60多个场景的AI改造，目前有50多万家企业在使用钉钉AI。
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今年9月25日，华为正式公布了HarmonyOSNEXT，并且宣布不再兼容安卓应用。自从该消息公布以来，鸿蒙原生应用的进程就正式启动，作为iOS、安卓之外的第三大系统，目前已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。截至今年8月份，鸿蒙生态设备数量超过7亿台，已有220万开发者投入到鸿蒙生态的开发，华为始终与伙伴共享鸿蒙生态新机遇，共创万物互联新未来。
新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发今日正式启动。将开启微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开更加全面的合作。截至10月30日，HarmonyOS4的升级设备数量已经突破1亿大关。
RapidusCorporation，一家专注于高级逻辑半导体的研究、开发、设计、制造和销售的公司，今天宣布已与专注于人工智能计算的下一代计算公司TenstorrentInc.达成合作协议，共同开发基于2纳米逻辑半导体的AI边缘设备的半导体知识产权。Tenstorrent不仅生产AI处理器和服务器拥有世界上性能最佳的RISC-VCPUIP，并将该技术授权给全球客户。还将积极推动知识产权领域的合作。
为助力教育硬件行业及品牌的持续发展，给广大消费者带来多快好省的教育产品购买体验，10月31日，京东与小猿学练机达成合作，双方将借助各领域优势资源深度共建，在用户运营、产品创新、市场营销、全渠道等方面不断拓展合作深度，持续助力学习机市场发展和产业创新高价值增长。谋定未来3年销售目标，年复合增长100%根据IDC相关数据，2023年上半年学习机市场出货量219万台，销量同比增长37%，在此高增长背景下，小猿学练机作为电子教育硬件赛道的新锐品牌，结合过往的在线教育资源优势，开创的墨水屏教育本，凭借护眼的屏幕硬件优势、以练促学解决学习更本质的问题等产品力，在今年Q3市场销量份额稳定增长，成为孩子边学边练、陪伴学习和成长的优选学习装备。猿辅导工具应用部负责人王向东表示：“随着京东11.11将全面开启，小猿将与京东共同为消费者带来‘真便宜、闭眼买’的消费体验，相信凭借小猿优质的产品体验，再加上京东优势资源扶持，小猿学练机也将迎来新的增长，再创佳绩。
华为鸿蒙原生应用再迎重磅伙伴。新浪集团与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，宣布正式开展微博、新浪新闻的鸿蒙原生应用开发，并在技术创新、产业应用、商业合作等领域展开全面深入合作。这也意味着，今后鸿蒙和安卓应用不再兼容。
网宿科技升级成为亚马逊云科技核心级合作伙伴。网宿MSP将以“数据AI”为战略，继续与亚马逊云科技紧密合作，共同推动生成式AI技术的普及，以最佳实践助力更多行业畅行云途、创新发展。网宿MSP还提供一体化的全栈全生命周期云管理服务，帮助企业降低云上成本，持续释放云上生产力。
快科技11月9日消息，今晚华为召开了智慧出行解决方案发布暨智界S7新品预售”发布会。在新品揭晓之前，余承东先介绍了全新的鸿蒙智行”，这也就是之前华为智选车的进一步战略升级。鸿蒙智行”旨在利用华为过去三十多年在ICT领域的智能汽车增量零部件产品、技术解决方案。并且共享华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，深度赋能合作伙伴，开创智能汽车新时代。目前来看，华为的汽车战略已经非常清晰，整体分为三个档位。智选车模式（鸿蒙智行）：华为深度参与主导，车企辅助（问界、智界）。解决方案
据阿维塔汽车官方，10月份共交付了3888台阿维塔11，创下历史新高。作为Hi模式的独苗，背靠华为这棵大树，阿维塔确实走得非常稳，今年8月份，阿维塔11鸿蒙版上市，限时仅需28万就能买到。值得一提的是，阿维塔全新纯电轿跑阿维塔12也将于近日正式开售，它的到来，无疑会使阿维塔家族实力倍增，也将助力品牌销量再上一层。
TRON宣布与知名硬件钱包解决方案提供商TangemAG公司正式达成合作。这一合作对双方具有里程碑意义，将在大幅提升用户体验的同时创新TRON生态。Tangem钱包最吸引人的优势在于其无需助记词的智能备份系统、防水防尘的设计和强大的移动端开源应用程序。
在2023云栖大会上，中国民航信息网络股份有限公司与阿里云签署全面战略合作协议。双方将发挥在各自领域的优势，推动大模型、云计算等技术在航空旅游领域落地，共同加速民航信息数智化建设进程。依托中国航信丰富的行业经验，运用阿里云“公共云AI”的技术优势，双方还将构建“航空旅行运营联合解决方案”，促进文化、商业、旅游的全面融合，推动航旅业融合发展。
TypoGraphy AI是一个Web3聊天GPT，旨在使Web3对所有人都可访问。它提供了对Web3协议的实时查询，可以提供最新的新闻资讯，并为用户提供与Web3相关的问题解答。它还可以作为一个Web3工作流引擎，提供事件推送和数据服务等功能。TypoGraphy AI通过与Metamask集成，使用户能够直接在浏览器中使用Web3功能。
Ask Abe是一个智能法律教育助手，通过对话式人工智能的方式帮助普通公民理解法律和权益，提供快速准确的法律信息查询，简化复杂的传统法律学习方法。
Free AI Therapist是一个免费的AI心理治疗师，你可以随时和它交流你的问题和感受。它会提供支持和建议，帮助你更好地理解自己并解决困扰你的问题。它是一个匿名、安全、随时可用的心理健康工具。无论你是遇到压力、焦虑、抑郁还是其他心理问题，Free AI Therapist都会在这里倾听和帮助你。我们相信每个人都应该能够获得心理健康的支持，所以我们创造了这个免费的AI心理治疗师，希望能够帮助更多人享受充实的生活。
ViGen是一个在线设计工具，适合初学者和设计专业人士使用。它提供了大量精美的模板和素材，适用于美容、快消品、3C、家电、家装等产品类别。可以输出电商横幅、海报、产品视频等营销材料，提供横版、竖版和方形尺寸，适用于各种用途，可在Twitter、Instagram、Facebook等渠道推广。
VocabCubed是一款智能学习助手，通过先进的人工智能技术，能够帮助用户轻松创建任何科目的学习卡片。其拥有高效的学习算法，帮助用户更好地记忆单词，并提供清晰准确的发音。VocabCubed不仅能帮助用户掌握词汇，还能提升学习效率，让学习变得更加轻松愉快。
CaseXellence是一款综合的案件管理软件，设计用于提高生产力和客户参与度。它能够协调知识、沟通、工作流程和资源，实现案件的高效处理。该软件具备高安全性，可部署在通过FedRAMP认证的云端，并符合PCI、NIST和ADA的合规标准。它内置了防欺诈和身份验证集成，使您能够快速响应满足公民不断增长的需求。CaseXellence提供实时数据和协作工具，帮助您更快地解决案件，自动化流程，提高生产力，降低运营成本。
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AppFlowy是一个AI驱动的安全工作空间，让您在不失去数据控制的情况下实现更多。它提供了可扩展和可定制的知识库、任务管理、数据可视化等功能，支持自定义主题和字体。您可以享受AI的全部功能，无需切换工具，保证数据的隐私和安全。AppFlowy支持离线使用，您可以在任何设备上随时访问和同步数据。通过参与社区，您还可以自由定制工具箱，满足个性化需求。
ChatGPT是一款强大的AI工具，可以改变我们在线交流和聊天的方式。它可以用于创建智能聊天机器人、提供个性化的对话体验，并能适应不同的应用场景。ChatGPT具有高度的灵活性和可定制性，并且可以通过API轻松集成到现有的应用程序中。
Kreo是一款功能强大的AI施工测量与成本估算软件。它可以准确测量PDF和CAD文件，进行数量测算和估算。Kreo具有直观的界面和AI功能，可以简化施工流程，增强协作，使专业人员能够创建准确的测量和估算。Kreo适用于建筑公司、工程测量师、成本估算师和承包商等不同类型的施工公司。
爱及比特AI小镇是一个发现好玩的GPT产品，提供各种有趣、实用、创新的人工智能应用。产品功能丰富，优势在于其智能、创新、有趣的特点。产品定价根据具体功能而定，定位于为用户提供娱乐和创造的AI工具。
SelfPubKit是一个自助出版工具，可帮助您写作、自行发布电子书和网页版本，还可以导出为Epub和PDF格式。您可以使用SelfPubKit来编辑和配置书籍，预览并立即导出。该工具还支持多语言、发布多个版本、导出为PDF、Epub格式，并可实现多种货币的赚钱方式。SelfPubKit提供多个不同的订阅计划，满足不同需求。
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