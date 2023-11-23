阿里钉钉与华为达成合作 启动“钉钉鸿蒙版”开发

为助力教育硬件行业及品牌的持续发展，给广大消费者带来多快好省的教育产品购买体验，10月31日，京东与小猿学练机达成合作，双方将借助各领域优势资源深度共建，在用户运营、产品创新、市场营销、全渠道等方面不断拓展合作深度，持续助力学习机市场发展和产业创新高价值增长。谋定未来3年销售目标，年复合增长100%根据IDC相关数据，2023年上半年学习机市场出货量219万台，销量同比增长37%，在此高增长背景下，小猿学练机作为电子教育硬件赛道的新锐品牌，结合过往的在线教育资源优势，开创的墨水屏教育本，凭借护眼的屏幕硬件优势、以练促学解决学习更本质的问题等产品力，在今年Q3市场销量份额稳定增长，成为孩子边学边练、陪伴学习和成长的优选学习装备。猿辅导工具应用部负责人王向东表示：“随着京东11.11将全面开启，小猿将与京东共同为消费者带来‘真便宜、闭眼买’的消费体验，相信凭借小猿优质的产品体验，再加上京东优势资源扶持，小猿学练机也将迎来新的增长，再创佳绩。