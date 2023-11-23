Adobe 收购文本生成视频公司 Rephrase，加强其生成式 AI 能力

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 23 日消息:在 OpenAI 长达五天的权力斗争结束，Sam Altman 重新上任之际，Adobe 正着手加强其生成式人工智能 (AI) 领域的实力。据 Economic Times 报道，这家内容软件巨头已发出内部备忘录，宣布收购总部位于加利福尼亚的文本到视频公司 Rephrase。

尽管交易金额未公开，但此举预计将增强 Adobe 的 Creative Cloud 产品套件，这些产品在过去一年中逐渐获得了生成式 AI 的升级。特别是，Rephrase 将帮助公司赋予其客户仅用文本即可生成专业级视频的能力。

Rephrase 的首席执行官 Ashray Malhotra 通过 LinkedIn 发布的帖子宣布了这一交易，但仅提到公司被一家「领先的科技巨头」收购，而没有提到 Adobe 的名字。当被要求发表评论时，他表示目前未获授权分享更多信息。

Rephrase 带来了什么？

Rephrase 由 Malhotra、Nisheeth Lahoti 和 Shivam Mangla 于 2019 年创立，为企业提供了一个平台（称为 Rephrase Studio），用户可以在几分钟内用数字化虚拟形象创建专业外观的视频。用户所需做的就是选择一个视频模板，选择喜欢的虚拟形象和首选的声音，并添加他们需要传达的内容。

用户在 Rephrase 上点击渲染按钮后，工作室会自动整合所有元素，将脚本与虚拟形象同步。他们可以通过额外的定制选项使内容更自然，包括调整虚拟形象的大小、更改背景、增加单词间的暂停或添加自定义音频。

在过去的四年中，该公司吸引了超过 50，000 名客户，并从包括 Red Ventures 和 Lightspeed India 在内的多家投资者那里筹集了近 1400 万美元。在创业初期，该公司的独特卖点是帮助企业和影响者创造定制的虚拟形象，以发布个性化的商业视频，如展示他们的品牌大使或他们自己。

如今，随着此次收购，这些产品功能和大部分 Rephrase 团队将转到 Adobe，为公司提供生成式 AI 视频的服务。

Adobe Creative Cloud 的高级副总裁兼总经理 Ashley Still 在所引用的内部备忘录中写道：「Rephrase.ai 团队在生成式 AI 视频和音频技术方面的专长以及构建文本到视频生成器工具的经验，将扩展我们的生成式视频能力——并使我们能够更快地为我们的客户提供更多价值——所有这些都在我们行业领先的创意应用程序中实现。」

Adobe 发言人表示：「Adobe 一直积极推动 AI 领域的发展。我们一直在寻找支持我们战略并为我们的利益相关者创造更多价值的新人才和技术。」

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