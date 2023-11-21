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animatediff-webui即将开源 简化配置，提升易用性

2023-11-21 10:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:近期，animatediff-webui即将开源，这是一项基于animatediff-cli-prompt-travel的创新性工程，旨在简化繁琐复杂的配置过程，从而大幅提升用户体验。

animatediff-cli-prompt-travel的基础功能建立在sd-webui-animatediff之上，通过突破部分限制，使视频生成时间更加灵活，同时引入了controlnet和提示词信息的功能，可精确控制每个片段的生成过程。这标志着与之前sd-webui-animatediff相比，新一代animatediff-webui提供了更为细致和灵活的关键词控制，不再局限于全画面的应用。

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这一开源项目的核心目标之一是简化用户的操作流程。通过与animatediff-cli-prompt-travel的整合，用户可以更轻松地生成动画或动态图，无需深入研究繁杂的配置设置。这使得animatediff-webui成为一个极具易用性的工具，即便是初学者也能快速上手。

除了提高易用性外，animatediff-webui还注重提升生成视频的灵活性。使用者现在可以更长时间地生成视频，同时通过controlnet和提示词信息，对每个片段进行更为精细的控制。这为用户创造了更多个性化和定制化的可能性，满足了不同需求的用户群体。

总体而言，animatediff-webui的开源将为广大用户提供一个简单而功能强大的工具，使他们能够轻松地生成令人印象深刻的动画或动态图。这一举措也标志着对于用户体验和操作便捷性的不断追求，为数字内容创作者提供了更为便利和灵活的创作工具。期待animatediff-webui的开源，为用户带来更多惊喜和便利。

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