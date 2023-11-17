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思科调查：印度仅有26% 的组织准备好部署人工智能

2023-11-17 17:56 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 只有26% 的印度组织完全准备好部署和利用人工智能技术。

🔍 在印度，32% 的公司被认为是 "落后者"（未准备好）或 "追随者"(准备有限)。

🔍95% 的印度企业认为他们最多只有一年的时间来实施人工智能战略，否则将会遭受严重的负面影响。

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:根据思科周四发布的首个人工智能准备指数，只有26% 的印度组织完全准备好部署和利用人工智能（AI）技术。该指数调查了超过8000家全球企业，针对人工智能在几乎所有业务和日常生活领域的快速采用进行了研究。

除了令人震惊的发现，即总体上只有26% 的公司是准备充分的领导者，研究发现印度的公司中有三分之一（32%）被认为是 "落后者"(未准备好)，或者是 "追随者"(准备有限)占比31%。

AI机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据报告显示，印度的75% 的受访者认为他们最多只有一年的时间来实施人工智能战略，否则将会遭受严重的负面影响。95% 的组织已经制定了高度明确的人工智能战略，或者正在制定中，这是一个积极的迹象，但也说明还有更多的工作要做。

全球95% 的企业都意识到人工智能将增加基础设施工作量，但在印度，只有39% 的组织认为他们的基础设施具有高度可扩展性。同样数量（39%）的公司表示在满足当前 IT 基础设施中的新人工智能挑战时，他们的可扩展性有限或根本没有。为了满足人工智能的增加功耗和计算需求，超过三分之二(68%)的公司将需要进一步的数据中心图形处理单元(GPU)来支持当前和未来的人工智能工作量。

尽管数据是人工智能运营所需的基础，但它也是准备性最差的领域，与其他方面相比，"落后者" 数量最多（9%）。73% 的受访者声称他们的组织中存在一定程度的数据孤立或碎片化。这构成了一个关键挑战。整合分散在各种来源中的数据，并使其对人工智能产生影响可用，会影响利用这些应用程序的全部潜力的能力。

董事会和领导团队最有可能接受人工智能带来的变革，其中87% 和88% 分别表现出高度或中等的接受度。然而，还需要更多的工作来吸引中层管理层，其中18% 的人对人工智能的接受度有限或根本没有。在员工中，超过三分之一（20%）的组织报告称员工不愿意采用人工智能，或者对其抱有抵制态度。对人工智能技能的需求揭示了新时代的数字鸿沟。尽管95% 的受访者同意他们已经投资于提升现有员工的技能，但16% 的人提到了一个新兴的人工智能鸿沟，对于提升技能的人才的可用性表示怀疑。

此外，18% 的组织报告称他们没有全面的人工智能政策。在考虑和管理所有可能导致风险的因素时，必须解决这一问题。这些因素包括数据隐私和数据主权，对全球法规的理解和遵守。此外，还必须密切关注数据和算法中的偏见、公正和透明度的概念。

新研究发现，虽然人工智能的采用已经逐渐进展了几十年，但生成式人工智能的进展，加上过去一年的公开可用性，引起了对技术所带来的挑战、变化和新可能性的更多关注。

思科的执行副总裁兼应用和首席战略官 Liz Centoni 表示:“在公司争相部署人工智能解决方案时，他们必须评估在哪些领域需要投资，以确保他们的基础设施能够最好地支持人工智能工作量的需求。组织还需要能够在上下文中观察人工智能的使用，以确保投资回报率、安全性，尤其是责任性。”

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