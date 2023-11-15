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C3 AI与AWS扩大战略合作协议

2023-11-15 11:00 · 稿源：站长之家

划重点:

⦁ C3 AIAWS扩大战略合作协议，深化C3 Generative AI Suite在AWS Marketplace的开发

⦁ 合作将提供人工智能解决方案，解决客户在各行业面临的关键业务挑战

⦁ 两家公司将专注于为制造业、能源及公用事业、以及消费品包装行业的客户提供人工智能应用

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:C3 AI是一家企业人工智能应用软件公司，今天宣布扩大其与亚马逊网络服务（AWS）的战略合作协议，旨在为各行业客户提供旨在解决关键业务挑战的人工智能解决方案。根据扩大的战略合作协议，C3 AI和AWS将继续专注于为企业提供先进的生成式人工智能解决方案。

人机合作

两家公司致力于为多个行业的客户提供人工智能应用，包括制造业、能源与公用事业以及消费品包装业，同时继续致力于合作为联邦政府、州政府和地方政府提供解决方案。

C3 AI首席执行官托马斯·M·西贝尔表示:“自C3Generative AI Suite推出以来，我们已经看到了持续的热情，随着兴趣的持续增长，我们的合作重点是建立快速便捷的入门流程，以便我们共同的客户可以从生成式人工智能中立即获得价值。我们的团队致力于创建紧密集成的解决方案，使组织能够通过更快的数据检索和分析提高效率，并通过快速让许多用户加入以加速价值创造。”

C3 AI是企业人工智能领域的领导者，为客户提供加速数字转型并在整个组织中实现人工智能民主化的软件。例如，一位共同的客户使用C3AI执法应用程序来组织和分析数据集和信息，以在几乎实时中提供有价值的信息，加快调查时间线。

这项始于2016年的战略合作协议着重于将AWS的可扩展性、创新和灵活性与C3 AI的行业领先软件相结合。C3 Generative AI Suite、C3 AI平台和C3 AI应用程序都在AWS上运行，并利用AWS强大的人工智能、机器学习和数据存储服务。

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