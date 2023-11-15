IBM 推出 Watsonx.governance 以提升企业 AI 模型透明度和治理能力

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 15 日消息:IBM 今日宣布，旗下产品 Watsonx.governance 将于 12 月初正式面市，旨在帮助企业提升对人工智能模型的透明度，消除数据中的神秘面纱。

在大型语言模型（LLM）或基础模型的推动下，生成式人工智能为企业带来诸多用途，但同时也引发新的风险和复杂性。这包括无法验证其公平性和准确性的互联网角落抓取的训练数据，以及缺乏可解释输出。Watsonx.governance 为企业提供了管理风险、提升透明度以及预期未来人工智能法规合规所需的工具包。

如今的企业在使用人工智能创新时，部署了来自技术提供商和开源社区的各种 LLMs。Watsonx 使它们能够从任何选择的地方管理、监控和治理模型。

IBM 软件产品管理与增长高级副总裁卡里姆·尤苏夫博士（Kareem Yusuf， Ph.D）表示：「公司董事会和首席执行官希望从当今更强大的人工智能模型中获益，但由于缺乏透明度和无法治理这些模型的风险，他们一直在犹豫不决。Watsonx.governance 为那些难以部署和管理 LLM 和 ML 模型的企业提供了一站式解决方案，帮助企业自动化 AI 治理流程，监控模型，并采取纠正措施，同时提高可见度。它将法规转化为可执行政策的能力，对于企业来说，随着全球新 AI 法规的实施，这一点变得越发重要。」

IBM 咨询服务也扩展了其战略专业知识，帮助客户在自动化模型治理和涵盖 IBM 及其战略合作伙伴的人员、流程和技术组织治理方面实现负责任的 AI 扩展。IBM 顾问在建立 AI 伦理委员会、组织文化与问责制、培训、监管和风险管理以及应对网络安全威胁方面拥有深厚的技能，所有这些都采用以人为本的设计。

Watsonx.governance 是 IBM Watsonx 人工智能和数据平台中三款软件产品之一，另外两款包括旨在帮助企业规模化和加速人工智能影响力的一套 AI 助手，以及 watsonx.ai 下一代企业工作室和 watsonx.data 开放、混合和受管控的数据存储。该公司最近还宣布了对其 IBM 研发的 watsonx 模型的知识产权保护。

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