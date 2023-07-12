IBM 发布新的 Watsonx.AI 和数据平台：超过 150 多家企业客户参与测试

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日消息:IBM 的 watsonx.ai 和数据平台的两个组件已经推出，第三个组件即将到来。IBM 于周二宣布了 watson.ai 和 watson.data 的发布，并确认 watsonx.governance 将于十月推出。

此外，IBM 透露包括花旗银行、NASA、三星和 Wimbledon 在内的 150 多个企业客户参与了公司的测试版和技术预览。

watsonx 在最近在佛罗里达州奥兰多举行的 IBM Think 大会上首次亮相，IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 称 watsonx 为一个「开创性的平台」，可用于大规模构建、部署和管理生成式人工智能能力。

IBM 的 watsonx 允许合作伙伴使用生成式人工智能和机器学习能力进行模型的训练、调优和分发。经过三年的开发，IBM 设计了 watsonx 来管理作为生成式人工智能能力基础的基础模型的生命周期，并用于创建和调优机器学习模型。

WatsonX.ai 是一个带有用户界面的工作室，使开发人员能够训练、验证、调优和部署传统机器学习和生成式人工智能模型。WatsonX.data 是一个基于 Lakehouse 架构的数据存储，IBM 表示它经过优化，适用于受管制的数据和人工智能工作负载。IBM 将 watsonX.governance 描述为一种构建负责任、透明和可解释的人工智能工作流程的工具。据 IBM 称，watsonx.governance 还将使客户能够指导、管理和监控人工智能活动，符合监管要求，并解决道德问题。

定制基础模型

据 IBM 软件产品管理增长高级副总裁 Kareem Yusuf 表示，合作伙伴可以自定义和部署 IBM 提供的预构建基础模型，也可以使用自己的模型。此外，IBM 与 Hugging Face 合作，提供使用开源代码构建、训练和部署机器学习模型的工具。

「这些模型经过预训练，支持各种自然语言处理（NLP）类型的任务，包括问答、内容生成和摘要、文本分类和提取，」IBM 软件产品管理增长高级副总裁 Kareem Yusuf 写道。「未来的发布版本将提供更多种类的 IBM 经过训练的专有基础模型，用于高效的领域和任务专业化。」

基础模型经过大量数据的训练，使其具备广泛的生成式人工智能能力，可以应用于不同的任务，例如自然语言处理。

「与仅针对一个任务构建的模型不同，基础模型可以适应各种不同的场景，包括文档摘要、故事生成、问答、编写代码、解决数学问题、合成音频等，」斯坦福大学 HAI 的解释称。

Watsonx.AI 的潜力

花旗银行是 IBM 机器学习模型和自然语言处理技术的早期采用者之一，该银行已经实施了 IBM Watson Discovery、IBM Cloud Pak for Data 和 IBM OpenPages with Watson，以改变银行内部 2500 名审计员的日常工作。

花旗银行创新部门负责人兼内部审计总监 Marc Sabino 在 Think 大会主题演讲期间与 Krishna 共同分享了他在组织中使用大型语言模型的愿景。

他表示：「随着 watsonx 的推出，如果我们可以考虑到标准化代码或审查代码编写方式，或者连接网络，那将是非常棒的。」

另外，IBM 也在考虑在新的云服务中使用自己的人工智能芯片以降低成本。

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