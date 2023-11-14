施耐德电气通过集成Azure OpenAI推动生成式人工智能解决方案

**划重点:** - 🚀 施耐德电气与Microsoft合作，通过整合Microsoft Azure OpenAI，推动生成式人工智能（GenAI）解决方案，提高生产力和可持续性。 - 💡 GenAI的应用包括Resource Advisor Copilot、Jo-Chat GPT、Finance Advisor、Knowledge Bot等，为客户和员工提供创新的工作方式和决策支持。 - 🌐 施耐德电气致力于在能源管理和工业自动化领域保持技术创新领先地位，与Microsoft合作推动效率提升、创新培育，并实现可持续增长。

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:由法国能源管理与自动化数字化转型领导者施耐德电气牵头，与科技巨头Microsoft合作，通过整合Microsoft Azure OpenAI，推动生成式人工智能（GenAI）解决方案，以提高生产力和可持续性。这一合作旨在重塑操作流程，简化繁琐任务，优化资源配置，提高速度和效率。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

施耐德电气的GenAI应用重点包括:

-Resource Advisor Copilot（资源顾问副驾驶）:利用Microsoft Azure OpenAI的大型语言模型技术，Schneider Electric在Resource Advisor内嵌入了Copilot，作为数字化伙伴，为客户提供增强的数据分析、可视化、决策支持和性能优化，能够无缝处理复杂的行业知识和Resource Advisor系统信息。

-Jo-Chat GPT（内部对话助手）:基于Microsoft Azure OpenAI服务，为员工提供安全的生成式人工智能能力，促使内部工作更为高效。

-Finance Advisor（财务顾问）:为全球财务中的财务分析师提供精确信息，为其在会计和其他功能中做出一致、合规和及时的决策，贡献每年1000万欧元的节省。

- Knowledge Bot（知识机器人）:协助客户服务代表根据大量内部文档找到客户查询的精确信息，并提供基于这些文档的适当答案。

- Conversational search（会话式搜索）:帮助客户以自然对话的方式搜索所需产品，利用语义搜索能力。

此外，Schneider Electric计划整合Github Copilot和Sales Copilot，进一步提升其产品创建和运营流程，以及赋予前线员工更多权力。

施耐德电气首席人工智能官员Philippe Rambach，表示:“生成式人工智能是一场改变者游戏，我们正在投资于这项技术。它已经使我们提高了内部生产力，并与我们致力于持续改进和以可持续发展为重点的创新完美契合。”

施耐德电气于2021年推出了人工智能中心组织，早在GenAI技术盛行之前。随着这些新工具的出现，公司成立了专门的GenAI核心团队，与内外部利益相关者紧密合作，发现早期应用机会。同时，施耐德电气对所有职能进行了GenAI机会的研究，选择了200多个潜在的用例和机会。

施耐德电气对生成式人工智能的采用并与Microsoft Azure OpenAI的整合彰显了他们在能源管理和工业自动化技术创新方面的承诺。两家公司专注于利用先进技术推动效率提升、培育创新，并实现可持续增长。

Microsoft公司的Dominik Wee表示:“Microsoft Azure OpenAI使得Schneider能够开发敏捷、可扩展、经济高效且以人工智能为驱动的解决方案，符合我们对可持续和数字化未来的共同愿景。”

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