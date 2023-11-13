前Meta高管放弃82万美元年薪离职创业

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:Rahul Pandey是Meta的前工程师和经理，现在经营着职业辅导的YouTube频道。22年离职Meta、选择创业时，他已经拿到了823，000美元的年薪。过去的十多年里，Pandey在硅谷的多家公司担任软件工程师，收入大幅增加。从斯坦福本科毕业后，他先在一家初创公司做了创始工程师，然后加入Pinterest两年半。17年，他加入了Facebook（后来的Meta），作为高级工程师在那里工作了近五年。在Meta，他的薪酬迅速涨到了每年800，000多美元。

2022年，他从Meta离职，创办了Taro，一个帮助其他工程师取得类似职业成功的社区。2017年，Pandey拿到Facebook高级工程师的offer。包括150，000美元限制性股票单位和15%目标年终奖金。最终，Pandey选择了Facebook，除了薪酬不错之外，还提供了不错的项目，非常有潜力。

在Facebook当工程师的头几个月，很难。为了努力适应公司的文化和工具，他先后经历了冒名顶替综合症和焦虑症。他在办公室里投入了很多额外的时间，试图靠自己掌握一个巨大的代码库，但没有成功。作为Facebook的E5级工程师，他需要有独立工作能力，并且迅速做出贡献。他不太敢寻求帮助，怕这会让别人觉得自己不能胜任E5.第一个半年结束时，经理说他表现不错，但希望他能在团队中承担更多的责任。

Pandey负责的产品陷入了延误，由于剑桥分析公司的丑闻，Facebook的股价大跌，员工士气也受到了影响。团队中的好几位同事都选择了辞职，加入其他公司。但Panday觉得，自己才在公司待了一年，现在就跳槽为时尚早。他开始在团队中促成更深入的协作。当他终于开始利用起周围的人才时，也变得对代码库和技术方向更有信心了。他会联系团队中的工程师，以及旁边团队的技术负责人，对他们说:「我需要30分钟，来了解我在某项目上的工作会怎样帮到你，我也很需要你的反馈。」他会和每个人一对一交流，了解他们的优先事项，从他们的工作中学习。谈话中获得的反馈，可以让他确定工作的优先级，顺利交付工作。

Pandey在2021年的总薪酬，超过了800，000美元，原因是团队的业绩强劲，Meta股价也在上涨。他成为了全美收入最高的前1%的人。从某个角度来说，很大程度上是靠运气。但运气并不是可以复制的。不过Pandey坚信，我们可以努力创造运气和机会。在职业生涯的早期，跳槽是有效的，但做到更高的位置时，就不管用了。和员工们接触，需要多年的团队背景、人际关系和影响力。只有在人和人之间建立足够的信任，才能解决足够的问题，让你得到晋升。

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