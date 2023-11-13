人才争夺战！OpenAI百亿美元挖角谷歌AI研究员

**划重点:** 1. 🤝 OpenAI向Google顶级AI研究员发出数百万美元的引诱，预计公司估值将飙升至超过800亿美元。 2. 💼 招聘重心在谷歌负责Gemini AI模型的高级AI研究员，年薪提供主要以股票形式的500万至1000万美元报酬。 3. 💰 由于市场状况，OpenAI不仅对高级员工提供诱人报酬，还向初级员工涨薪，而与Google争夺人才的战斗愈演愈烈。

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:OpenAI正通过数百万美元的股权激励计划，试图将Google的顶尖AI研究员纳入麾下。据悉，这一招聘活动发生在OpenAI的员工股权销售接近完成之际，预计公司估值将在未来翻番，超过800亿美元。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

OpenAI的招聘重点主要集中在谷歌负责Gemini AI模型的高级AI研究员。据The Information报道，OpenAI的招聘人员向这些研究员提供的年度报酬范围主要集中在500万至1000万美元之间，主要以股票形式提供。这一举措旨在加强OpenAI在人工智能领域的实力，并进一步推动公司的技术创新。

值得注意的是，由于市场状况的变化，OpenAI不仅在高级员工中大肆挥金如土，还对初级员工进行了薪资的提升。这显示出人才竞争激烈，公司为了留住和吸引顶尖人才不惜重金。

而在这场人才争夺战中，谷歌最近通过提供更高的薪资，成功从OpenAI挖来一些备受瞩目的研究员，这使得双方的竞争更加白热化。

OpenAI创始人之一Sam Altman在公司内部透露，谷歌在计算资源方面将保持优势，直到明年微软提供更多的AI芯片。这显示出OpenAI与Google之间不仅在人才争夺上展开激烈角逐，同时也在硬件领域展开了竞争。

随着各大 AI 公司寻求替代 Nvidia 在 AI 芯片市场的主导地位，微软也正在与 AMD 合作开发下一代 AI 芯片 MI300X，预计将于第四季度发布。

至少从2015年起，谷歌就一直在开发和使用自己的人工智能芯片，称为张量处理单元 （TPU）。TPU 专为大容量、低精度计算而设计，与图形处理相比，每焦耳的输入/输出操作更多单元(GPU)。

谷歌已在各种应用中使用 TPU，包括 AlphaGo 与李世石围棋游戏、谷歌街景文本处理和谷歌照片，以及训练其当前的人工智能模型。自2018年以来，TPU 已通过 Google 的 Cloud TPU 服务向第三方开放。

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