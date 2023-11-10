微软推出数字水印工具保护政治运动免受深度伪造的威胁

划重点: - 🌐 微软将推出数字水印工具，为政治运动提供保护，防范深度伪造，并提供网络安全服务。 - 🔐 Content Credentials as a Service将于明年春季推出，首先提供给政治运动使用，通过元数据附加信息，包括内容的产生和创作者信息。 - 🚀 微软将与组织合作，在Bing上推出可靠选举信息网站，并支持法案禁止AI制作虚假政治广告。

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:随着对人工智能可能助长虚假信息传播的担忧不断增加，微软正积极应对，为政治运动提供数字水印工具以防范深度伪造，并在全球多场选举前加强网络安全。

微软总裁Brad Smith和技术基本权利部门副总裁Teresa Hutson在一篇博客文章中宣布，微软将推出一系列服务以保护选举的公正性，其中包括利用由Coalition for Content Provenance Authenticity（C2PA）开发的Content Credentials数字水印系统的新工具。该服务的目标是帮助候选人保护其内容和形象的使用，防止虚假信息的传播。

新工具名为Content Credentials as a Service，用户如政治运动可以通过该工具将信息附加到图像或视频的元数据中，包括内容的产生时间、方式、创作者等信息，甚至标明是否有人工智能参与了内容的制作。这些信息将成为图像或视频的永久部分。

C2PA是由一群公司于2019年成立的组织，致力于制定技术标准以认证内容的来源。他们于今年推出了Content Credentials服务，而Adobe则于10月发布了可附加在照片和视频上的Content Credentials标志。

Content Credentials as a Service计划于明年春季推出，首先面向政治运动提供。微软的Azure团队负责该工具的开发。

除了数字水印工具，微软还宣布将建立一个团队，为政治运动提供网络安全保护和人工智能应用的建议与支持。此外，微软将设立一个“选举通信中心”，为全球政府提供在选举前访问微软安全团队的渠道。

微软同时表示将支持由Amy Klobuchar（明尼苏达州，民主党），Chris Coons(特拉华州，民主党)，Josh Hawley(密苏里州，共和党)和Susan Collins(缅因州，共和党)提出的Protect Elections from Deceptive AI法案，该法案旨在禁止使用人工智能制作“虚假描绘联邦候选人”的材料。

微软还计划与国家选举主任协会、无国界记者组织以及西班牙通讯社EFE等组织合作，在必应搜索中提供可靠的选举信息网站。这是微软继与Newsguard和Claim Review的合作后的延续。微软希望定期发布关于关键选举中外部势力威胁的报告，而已经发布了第一份分析外部恶意势力威胁的报告。

一些政治运动因传播经过篡改的照片和视频而受到批评，尽管并非所有这些都是由人工智能创建的。微软表示，数字水印工具Content Credentials可能无法完全阻止虚假信息传播。数字水印也是拜登政府关于人工智能的行政命令中的核心特征。

微软并非唯一一家希望遏制选举中人工智能滥用的大型科技公司。Meta现在要求政治广告商在使用其生成式人工智能广告工具之前披露其生成的内容。

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