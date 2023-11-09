摩根士丹利：随着 Edge AI 走向主流，苹果处于最有利的位置

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息:在人工智能（AI）成为 2023 年的热门话题之际，投资公司摩根士丹利的一份新报告得出结论，尽管苹果对其 AI 技术的发展讳莫如深，但该公司已准备好在消费者开始广泛采用基于 AI 的工具时获得利润。摩根士丹利认为，苹果在 AI 领域的进展超出了公众的预期，并可能在 2024 年成为「Edge AI（边缘 AI）」领域的六大「关键受益者」之一。

边缘 AI 是摩根士丹利对于 AI 技术融入所有计算领域的定义，预计由于查询成本较低、响应延迟改善、个性化增强、数据安全/隐私性更好以及易于访问等优点，2024 年将成为边缘 AI 推理的突破年。

苹果公司 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）在最近的财报电话会议中提到，iOS 17 的发布具备了个性化语音和实时语音邮件等功能，AI 是这些功能的核心。摩根士丹利表示，尽管一些投资者对苹果的 AI 动向表示怀疑，但他们相信苹果将成为 AI 的推动者，凭借其 20 亿多设备和 12 亿多用户产生的独特数据、对数据隐私的关注以及在硬件、软件、芯片和服务方面的垂直整合，苹果将成为该领域的关键赢家。

摩根士丹利的逻辑基础是双重的，一方面是 AI 工具需要强大的设备，另一方面是这些工具需要触及广泛的受众。摩根士丹利认为，鉴于苹果已经包括了强大的芯片——如能够每秒处理 35 万亿次操作的 A17 Pro SoC，苹果的 iPhone 已经能够在设备上实现 AI 的运行。

摩根士丹利预测，新的电池技术、芯片和边缘设备将在 2024 年（及以后）出现，激发投资者对这一主题的兴趣。他们还强调，为了 AI 能够提供真正差异化的结果，需要利用独特的数据集，而苹果 20 亿多设备和 12 亿多用户产生的数据比大多数平台都更有洞察力。

摩根士丹利预计，苹果将在 2024 年的全球开发者大会（WWDC）上发布 AI 信息，届时可能会有关于新的苹果（或第三方）芯片发布、AI 招聘、资本支出或组件采购计划的增加，或与当前 AI 推动者如 Alphabet 等的合作公告。

苹果公司的三大优势包括资本投资能力，以及具有其它公司所不具备的特定优势，如从 20 亿多种不同边缘设备和 12 亿用户那里获得的独特数据、无与伦比的隐私标准，以及硬件、软件、芯片和服务的垂直整合，使设备更加强大，能够处理边缘 AI 工作负载。

摩根士丹利认为，苹果芯片的设计已经将苹果置「边缘 AI」的中心位置，因为苹果为 Mac 和 iPhone 设计的处理器已经能够处理小于 100 亿参数的 LLMs。

摩根士丹利在预测苹果将因 AI 而享有巨大利润的未来同时，仍将其价格目标保持在 210 美元。尽管公司并未解释这一差异，但它确实承认它预计投资者会对其「边缘」预测持怀疑态度。

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