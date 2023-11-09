Benifei：欧盟人工智能法案将成为全球规则的蓝本

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息:欧盟议员 Brando Benifei 周三表示，他预期欧盟人工智能法案将作为全球各国立法的「蓝本」。

在多个国家探索如何监管 AI 的同时，欧洲立法者通过起草 AI 规则率先行动，旨在为几乎所有行业和企业的关键技术设定全球标准。这些草案规则可能在下个月获得批准。

Benifei 在纽约的 Reuters NEXT 会议上表示：「我们致力于这些风险框架，它们可以以不同的格式应用，比欧盟的要求少一些，但它可以是世界其他地区其他应用的模型。」

出席会议的高管和专家强调建立 AI 保护措施的重要性，以防止对社会和民主构成威胁。

美国国会已经讨论通过重大立法来解决 AI 可能造成的伤害，包括它可能如何影响选举的问题。

美国总统乔·拜登签署了一项行政命令，要求 AI 系统的开发者在这些系统对美国国家安全、经济、公共卫生或安全构成风险之前，向美国政府分享安全测试的结果。

在美国 AI 战略咨询委员会提供咨询的 Liz O'Sullivan 周三表示，AI 本质上是保守的，而非创造性的，它主要复制它所见过的情况，包括任何偏见。

她指出，潜在的 AI 监管可能包括外部利益相关者的审计、风险影响评估以及控制措施，如关闭 AI 的能力。

上周，英国发表了一份名为「布莱切利宣言」的文件，与包括美国和中国在内的 28 个国家达成协议，旨在加强全球在 AI 安全方面的合作努力。

七国集团上个月同意了一份公司开发先进 AI 的自愿行为守则，这是政府设定的 AI 管理的里程碑，因隐私问题和安全风险而备受关注。

Benifei 说：「在我们看到的世界各地的自愿承诺中，我们在许多问题上都是一致的，也在美国。」「但我们将其制定为法律，所以这不是自愿承诺。」

「我们可以建立这些共同的字母表，因为处理 AI 发展的更高层次挑战非常重要，例如，AI 作为武器的风险。」他说。

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