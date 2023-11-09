「人工智能教母」李飞飞谈技术发展：「力量在于人」

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 9 日消息:斯坦福大学人工智能实验室主任、被誉为「人工智能教母」的李飞飞教授，在人工智能领域贡献了 20 余年，不仅开发了开创性技术，还积极倡导其在伦理方面的应用。

目前，李飞飞领导斯坦福大学的人工智能实验室，带领研究生团队教导机器人模仿人类行为。她还发起了一项倡议，主张所有人工智能都应由人推动，并将这一信息带到了国会。

47 岁的李飞飞推动人工智能在医疗保健领域的应用，并向总统提出了公共部门资金需求紧迫的建议，以使美国成为该技术的全球领导者。

尽管在人工智能领域取得了卓越成就，她对自己的昵称感到不适。

她曾在多年前取得了重大突破，构建了一个系统，教会计算机识别或「看到」数百万图像，并描述我们周围的世界。她将其命名为「ImageNet」，当时许多人对此表示怀疑，甚至有同事告诉她，这是一个超前于时代的大跃进。

2012 年，ImageNet 被用来支持一个名为 AlexNet 的深度学习神经网络算法，由多伦多大学的研究人员开发。它成为了当今流行的像 ChatGPT 这样的 AI 模型的模板。

当她不忙于 AI 工作时，李飞飞试图将更多人带入人工智能和技术世界。她是 AI4ALL 的联合创始人，该组织致力于推动领域内的多样性。

李飞飞也是回忆录《The Worlds I See（我所看到的世界）》的作者。在书中，她记录了自己艰难的起始、作为儿童到美国发展的经历，以及她在所在领域的崛起。这并非一条直线路径：她的家庭移民到新泽西，她说这颠覆了她的世界，在生活的不同阶段，她做过奇怪的工作，比如在大学时帮忙父母的干洗店，以及在一家中餐馆以每小时 2 美元的工资坐班。

这些经历塑造了李飞飞作为当今突破性技术领导者的身份，她的努力工作为她赢得了几乎全额奖学金进入普林斯顿大学，她在那里学习物理，然后从加州理工学院获得博士学位。

在这本回忆录中，李飞飞还提到了她对自己在人工智能领域的工作一直存在的疑虑，她在其中一段话中说，她对人工智能技术的发展感到一丝「责任感」，她将其描述为一种既能带来毁灭又能带来启发的现象和责任。

她说：「因为我们看到了这项技术带来的后果，其中很多都是意想不到的，所以我觉得作为科学家、技术领导者和教育工作者，我们有更多的责任，而不仅仅是创造这项技术。我不想把代理权交给人工智能本身。它将被人们使用，而力量在于人。」

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