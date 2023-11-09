vivo开源蓝心大模型BlueLM-7B系列 后续还将开源13B以及多模态7B-vl模型

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:近日，vivo AI正式开源了BlueLM-7B 基础 （base） 模型和7B 对话 (chat) 模型，同时开源了支持32K 的长文本基础 (base) 模型和对话 (chat) 模型。

具体特性如下:

更大量的优质数据:高质量语料库进行训练，规模达到了2.6万亿 的 token 数，该语料库包含中文、英文以及少量日韩数据;

更优的效果:其中 BlueLM-7B-Chat 在 C-Eval 和 CMMLU 上均取得领先结果，对比同尺寸开源模型中具有较强的竞争力;

长文本支持:BlueLM-7B-Base-32K 和 BlueLM-7B-Chat-32K 均支持32K 长文本，在保持基础能力相当情况下，能够支持更长上下文理解;

协议说明:BlueLM 系列欢迎开发者进行学术研究和商业应用;