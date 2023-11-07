📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI发布GPT-4Turbo和自定义GPTs服务

在OpenAI首届开发者大会DevDay活动上，OpenAI发布了GPT-4Turbo模型和自定义GPTs服务，以及其他新功能和API，如Assistants API和新的模态API。

【AiBase提要】: 🚀 OpenAI发布了GPT-4Turbo模型，比之前的版本更强大、更便宜，支持128K的上下文窗口，还有更低的价格。 🤖 Assistants API推出，帮助开发者构建Agent-like体验，并支持新功能和函数调用，以便开发高质量的AI应用。 🔧 自定义GPTs服务允许用户根据需求创建自己的GPT，并与其他人分享，支持连接第三方API，同时重视用户隐私和安全。

百家号宣布“AI笔记”功能将下线

百度百家号将于2023年11月30日下线其创作工具平台的“AI笔记”功能，但其他功能不受影响，创作者可以继续使用。

【AiBase提要:】 1. ⏬ 百度百家号将于2023年11月30日起下线创作工具平台的“AI笔记”功能。 2. ✅ 下线前，创作者需要备份未发布的笔记草稿，否则它们将被自动清理。 3. 💻 创作者可以继续使用其他功能，包括AI创作辅助发布作品。

xAI推出PromptIDE:深度洞察AI模型决策过程

xAI发布了具有突破性意义的PromptIDE工具，旨在改革启示引擎和机器学习模型的可解释性，提供工程师和研究人员窥探AI内部决策过程的能力。

【AiBase提要:】 🚀 PromptIDE提供Python代码编辑器和SDK，允许用户实时探索和操纵模型参数。 🔍 该工具具备分析套件，包括逐词解析、采样概率、备选词建议和注意力可视化，深入分析模型的决策过程。 📈 PromptIDE还具备文件处理功能，提高工程师和研究人员的工作效率和准确性。

联发科发布天玑9300生成式AI移动芯片

联发科技发布了搭载天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片，采用4nm制程的芯片，具备高性能和低功耗特性，支持330亿参数大模型的AI应用，预计于2023年底上市。

【AiBase提要】: 📱 天玑9300采用全大核架构设计，提供高性能和低功耗，性能相较上一代提升40%。 🎮 搭载旗舰级GPU，提供出色的移动游戏体验，支持高清视频录制和图像捕捉。 🧠 集成MediaTek第七代AI处理器APU790，支持多模态生成式AI应用，能够运行330亿参数的大语言模型。

学而思大模型MathGPT完成备案

学而思的大模型MathGPT已完成备案，并将在学习机上推出多项AI功能，提升学习机的自适应学习水平。

【AiBase提要:】 📚 MathGPT完成备案，成为教育大模型之一。 🤖 学而思学习机将推出多项AI功能，包括AI对话学、AI讲题助手等。 🧠 大模型支持将提供精准学习和智能分析，学而思学习机成为个人智能助手。

Meta禁止政治广告商使用生成式人工智能广告工具

Meta禁止政治广告客户使用生成式人工智能广告产品，以避免传播错误信息，引发广告行业反思。

【AiBase提要:】 🚫 Meta禁止政治广告客户使用生成式人工智能广告产品。 🔍 具体限制措施未详细说明，但旨在避免传播错误信息。 🤔 决定引发广告行业关注，平衡广告技术发展与社会责任成讨论焦点。

OpenAI推出版权保护计划，为客户提供版权侵权辩护

OpenAI发布新的版权保护计划，承诺为客户提供版权侵权辩护，特别关注其开发者平台和ChatGPT企业版用户的知识产权诉讼问题。

【AiBase提要】: 📜 OpenAI宣布推出版权保护计划，将为客户提供法律辩护，特别针对知识产权诉讼。 📚 该计划覆盖OpenAI应用和服务相关的知识产权诉讼的法律费用，但不包括免费和Plus级别的ChatGPT服务。 💡 近三分之一的企业对生成式AI的知识产权问题表示担忧，OpenAI加入其他公司，承诺为客户提供版权方面的支持。

2032年生成式AI在医疗保健市场将达304亿美元

联合市场研究报告预测，生成式AI在医疗领域将在2032年达到304亿美元市值，年复合增长率高达34.9%，将为医疗领域带来革命性变革。

【AiBase提要】: 📈 预测:生成式AI在医疗领域将在2032年达到304亿美元市值，年复合增长率高达34.9%。 💡 应用领域:医学诊断是市场收入的主要来源，占五分之二以上的市场份额。 🌍 区域:北美地区在市场份额中占据最高份额，占全球市场收入的三分之一以上。

🤖📱💼AI应用

美团首个AI产品“Wow”亮相，押注交互伴聊

美团首个AI产品“Wow”，它是一款AI伴聊产品，允许用户与虚拟伙伴进行角色扮演和聊天，提供多种聊天场景和角色选择。

【AiBase提要:】

🤖 Wow是美团的首个AI伴聊产品，旨在提供交互式聊天体验。 🗣 用户可以与29个不同的AI伙伴进行虚拟角色扮演和聊天，提供多样化的交流体验。 📈 产品使用AIGC技术，用户可以提供反馈以改进AI伙伴的对话效果。

YouTube测试生成式AI功能，推出YouChat工具和AI评论总结

YouTube宣布推出实验性生成式AI功能，包括YouChat工具帮助深入互动观看内容，以及生成式AI评论总结，旨在提高高级订阅用户的内容互动和理解体验。

【AiBase提要】 🤖 YouTube的新功能YouChat将协助观众更深入地互动和理解他们观看的内容，提供回答问题和相关内容推荐。 💬 生成式AI将整理视频评论，为创作者提供易于理解的主题总结，有助于了解观众的看法，仅适用于英语视频和大量评论的视频。 🤖YouTube强调这些功能是实验性的，将积极收集用户反馈，以不断改进用户体验。

超强直播实时换脸工具Facefusion更新，换脸效率提升

Facefusion是一款人工智能项目，可以实现图片、视频和直播的实时换脸。最新1.3.1版本更新提升了性能，速度，用户界面，并引入了高性能版本和面部增强技术。

项目地址:https://github.com/facefusion/facefusion

【AiBase提要:】 🚀1.3.1版本更新提升Facefusion的性能，使摄像头换脸更加顺畅。 🏎️ 重新换脸的运行速度优化，加速了整个换脸过程。 🎨 用户界面得到简约扁平化设计，提高用户体验。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

微软研究员推LoRAShear技术:高效对大语言模型结构化剪枝

微软的LoRAShear技术旨在高效剪枝大型语言模型（LLMs）并实现知识的高效恢复，为搜索引擎和问答系统提供更强大工具。

【AiBase提要】 🚀 LoRAShear是一种高效的LLMs结构化剪枝与知识恢复方法。 🧠 LLMs用于处理文本数据，助力搜索引擎和问答系统。 💡 微软的技术提高知识保存率，通过结构剪枝和动态知识恢复，提供高效的参数微调和硬件加速。

北大&智源提出训练框架LLaMA-Rider

北京大学和北京智源人工智能研究院的团队提出了LLaMA-Rider训练框架，使大型语言模型能够自主探索和学习任务，提高其适应开放环境的通用智能。

项目地址:https://github.com/PKU-RL/LLaMA-Rider

【AiBase提要】: 1. LLaMA-Rider采用反馈-修改机制，使大型语言模型在开放环境中主动探索并逐渐适应环境，提高多任务解决的能力。 2. 实验表明，LLaMA-Rider在处理大动作空间和复杂场景时表现出色，具有高采样效率和低训练代价。 3. 这个研究为大型语言模型在开放世界中的自主学习提供了新思路，具有广泛的应用前景。

大型AI模型遭到新型攻击，主流AI全线失控

南洋理工大学提出的MasterKey方法让大型AI模型“越狱”，成功率激增至21.5%，引发主流AI模型的失控，威胁网站和银行系统安全。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2307.08715

【AiBase提要】 🧩 MasterKey方法: 南洋理工大学研究提出的MasterKey方法通过发现大模型的防御弱点和诱导提示词攻击，使大型AI模型集体“越狱”成功率大幅提高。 🚀 提示词攻击: MasterKey采用提示词攻击，针对商用大模型如GPT-4、Bard和Bing Chat，成功率高达21.58%，触发逻辑漏洞，使其失控。 🛡️ 防御不足: 现有的大模型防御机制滞后于攻击的变化，需要更灵活的、动态的护栏来保护大模型免受攻击。

微软新研究:Llama2记忆消除术使大模型忘记特定信息

微软的研究者通过Llama2记忆消除术，成功让大型AI模型忘记特定信息，如哈利波特的魔法知识。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.02238.pdf

【AiBase提要:】 🔍 微软的研究者使用Llama2模型成功实现了选择性记忆消除，使模型忘记特定信息。 🔍 这项研究使用强化学习方法培养了模型的"强化模型"来更深入理解特定信息，然后逐步训练模型遗忘这些信息。 🔍 该方法有一定局限性，模型会遗忘与特定信息相关的常识性认知，且仅在虚构类文本上进行了测试。

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