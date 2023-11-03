Factory旨在利用人工智能自动化软件开发生命周期

要点 1. Factory是一家旨在利用AI自动化软件开发生命周期的公司，其Droids系统用于执行软件工程中的重复、枯燥但通常耗时的任务。 2. Factory的Droids系统包括代码审查、代码重构、生成新代码等任务，旨在提高开发效率和减轻工程师的负担。 3. Factory计划长期培训自己的AI模型，以构建完全自动化的工程AI系统，以满足客户需求并提高软件工程的可访问性。

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:Factory是一家利用人工智能（AI）来自动化软件开发生命周期的初创公司。软件开发中的许多任务，如代码审查、文档编写和测试，通常是冗长而必要的过程，影响了开发速度。Factory的使命是通过自主的AI系统为大型工程组织自动化软件开发的各个环节。该公司的核心系统被称为“Droids”，它们旨在执行各种重复性、单调但通常耗时的软件工程任务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

其中，代码审查Droid可以为代码库中的每次更改提供有见地的代码审查和提供相关背景信息。文档Droid能够生成并不断更新所需的文档。测试Droid负责编写测试并在合并新代码时维护测试覆盖百分比。知识Droid则生活在通信平台（如Slack）中，可以回答有关工程系统的更深层次问题。此外，项目Droid可以帮助计划和设计需求，以满足客户支持票和功能请求的需求。

这些Droids都建立在“Droid核心”之上，该核心引擎可以处理公司的工程系统数据，构建知识库，并从中提取见解以解决各种工程问题。此外，还有一个名为Reflection Engine的第三个Droid核心组件，充当了Factory利用第三方AI模型的过滤器，使公司能够在这些模型之上实施自己的安全措施和最佳实践。

Factory的长期计划是培训更多自己的AI模型，构建“端到端”的工程AI系统，并通过向早期客户征集工程培训数据来区分这些模型。虽然AI初创公司在培训大型模型方面面临挑战，但Factory已经与大约15家公司合作，这些客户已经使用Factory的平台撰写了数千次代码审查和数十万行代码。

Factory最近完成了一轮500万美元的种子轮融资，由Sequoia和Lux共同领导，SV Angel、BoxGroup、DataBricks CEO Ali Ghodsi、Hugging Face联合创始人Clem Delangue等公司也参与其中。这些资金将用于扩大Factory的团队和平台能力。

AI代码生成行业的主要挑战在于信任和区分。Factory希望通过其自主AI系统的使用，使软件工程成为可访问且可扩展的商品，从而提高工程组织的产出，减轻工程师的负担。虽然AI工具可能不够可靠，但Factory已经建立了一些核心客户群体，并计划继续发展自己的AI系统，以满足客户需求。这表明Factory对自身发展充满信心，即使面临激烈竞争的AI初创公司市场。

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