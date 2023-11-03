拜登悄然邀请奥巴马帮助制定人工智能战略

划重点: 拜登在过去的五个月里秘密征求奥巴马的意见，帮助制定人工智能政策。 两位总统对人工智能的发展与风险持有相似观点，并认为政府应该迅速采取行动。 奥巴马为科技公司提供了建议，促使其在发布人工智能模型之前进行压力测试，并向行业领导者、学术界和研究人员寻求意见。

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:据白宫助手透露，过去五个月以来，前总统奥巴马秘密向白宫提供了关于人工智能战略的建议，并在总统乔・拜登的请求下与科技公司进行了幕后合作，并与白宫高级助手进行了 Zoom 会议。这次合作的最终结果是，拜登于周一签署了一项行政命令，确立了对人工智能发展的一定程度的政府监督。据助手们表示，这是拜登首次邀请前总统奥巴马帮助塑造一项重要政策举措，他这样做是因为奥巴马在这个问题上与他持有相同观点，并且奥巴马的影响力能够帮助推动进程。

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白宫幕僚长（白宫办公厅主任）杰夫・齐恩茨回忆说，拜登曾表示:“在这里，你必须快速行动，不能按照正常的政府或私营部门的步调来进行，因为技术的发展速度非常快。我们必须以与其同步，或者更好地更快地行动。我们需要尽一切可能的努力。” 他们的助手表示，人工智能是拜登和奥巴马晚上睡不着觉的事情。

齐恩茨表示，像奥巴马一样，拜登认为人工智能是一项需要紧急关注的技术，因为它既有巨大的潜力，也可能带来严重的后果，这取决于如何使用它。据两位总统的助手表示，他们在6月份的一次电话交谈中讨论了这个问题。他们就在最大程度上发挥技术的同时限制风险达成了共识。在那之后，拜登请奥巴马与他的团队进行协商，制定一项鼓励创新但也直接应对人工智能危险的政策。他们随后在白宫的一次午餐会上继续讨论，他们的助手说，他们达成了 “共同的愿景”，认为联邦政府应该迅速采取行动。

据拜登和奥巴马的助手表示，接下来的整个夏季和秋季，奥巴马一直与齐恩茨、副幕僚长布鲁斯・里德和国家安全顾问杰克・沙利文保持密切联系，就行政命令提供意见。据他们说，两个团队在制定周一公布行政命令之前共计联系了大约十几次。

在周一的行政命令签署仪式上，拜登称人工智能为 “我们这个时代最重要的技术”，并提到担心人工智能可能在启动基于网络的攻击和生物武器等方面产生危险，威胁到数百万人的生命。但他也表示，如果正确使用，这项技术对于开发新药物和癌症研究将会带来巨大的益处。

奥巴马在推动科技公司自愿在向公众发布人工智能模型之前进行压力测试方面特别有帮助，拜登和奥巴马的助手表示。他的方法之一是敦促行业领导者考虑国家安全之外的风险，包括信息完整性、偏见和歧视。他还与关注人工智能的倡导组织、顶尖学术界和研究人员进行了交流，以了解更多关于这个问题的信息，并为白宫提供指导。奥巴马告诉行业领导者，自从他的第二个任期以来，他就一直对此表示关注，当时他让自己的政府发布了一份关于人工智能未来的报告。他认为近年来一些社交媒体平台的迅速崛起和潜在危险是一个明显的警示信号。他本周写道:“那些人创造了帮助我们以新的、令人兴奋的方式相互连接的平台，但他们也未能预见到他们的工具可能带来的危害。等到问题变得明显时，很大一部分损害已经造成。”“我们不能再犯同样的错误。”

白宫特别担心人工智能在关键选举中加剧误导信息的作用。已经有迹象显示，前总统唐纳德・特朗普，2024年总统竞选的共和党领先者，正在放大毫无根据的阴谋论，暗示奥巴马某种程度上仍在秘密掌权，而这完全没有证据支持。

拜登一直是一个长期的 “技术怀疑论者”，他曾试用过基于人工智能的语言模型 ChatGPT 和语音克隆技术。他甚至看到过一些关于自己的深度伪造视频，其中一些足够可信，以至于他开玩笑对工作人员说:“我什么时候说过这话?” 今年4月，拜登观看了一个演示，其中 ChatGPT 根据三个提示对新泽西州诉特拉华州的最高法院裁决进行总结:给一个一年级学生的总结、给一位法学院毕业生的总结，以及用布鲁斯・斯普林斯汀的歌词来总结。

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