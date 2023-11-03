谷歌前首席执行官押注人工智能将重塑科学研究过程

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 3 日消息：前谷歌首席执行官 Eric Schmidt（埃里克·施密特）正资助一个名为「未来之家」(Future House) 的非营利组织，该组织致力于为实验室构建一个由人工智能驱动的助手，以期彻底改变科学研究的过程。

根据对 Schmidt 和该新组织高管的采访，未来之家计划开发能够分析和总结研究论文、以及使用大型语言模型回答科学问题的 AI 工具——这种技术也支持流行的 AI 聊天机器人。但未来之家还想更进一步。

该组织将其称为「AI 科学家」的项目，期望有一天能够通过它快速并大规模地筛选成千上万的科学论文，并独立提出假设。首席执行官 Sam Rodriques 在最近的一期 Bloomberg Originals 系列节目「AI IRL」中做了详细的介绍，这是他对该公司至今最详尽的评论。

越来越多的企业和投资者开始关注 AI 在科学领域的潜在应用，包括发现新药和疗法。尽管未来之家也希望取得自身的突破，但它相信，科学过程本身可以通过 AI 生成假设、进行实验和得出结论而得到转变，尽管一些现有的 AI 工具容易出错和产生偏见。

Rodriques 承认了将 AI 应用于科学的风险。他说：「我们不仅仅需要担心不准确性。」还有担心「人们可能会利用它们来制造武器等。」他补充说，未来之家有责任确保已经采取了安全措施。

在采访中，Schmidt 表示，现阶段的早期科学研究「进展不够快」。他的观点受到了他在施乐帕洛阿尔托研究中心 (Xerox's Palo Alto Research Center， PARC) 的经历的启发，该中心发明了以太网、激光打印等创新技术。

Schmidt 说：「那是一个你能见到一些 20 多岁和 30 初的年轻人，给他们提供独立和所有所需资源，然后他们会以你在其他地方看不到的速度发明东西的地方。我真正想要的是创建像 PARC 那样的新环境，让杰出的年轻研究人员可以追求他们最好的想法。」

根据 Bloomberg Billionaires index，Schmidt 的估计净资产为 245 亿美元。他将其中一部分财富投入到了像 Schmidt Futures 这样的慈善项目中，该项目资助科学和技术创业者。最近几个月，他在华盛顿的 AI 政策方面成为了有影响力的声音。

Rodriques，一位在麻省理工学院学习的生物技术发明家，表示 Schmidt 将为未来之家的前五年提供资金。他估计，到 2024 年底，非营利组织将花费大约 2000 万美元。他说：「之后，它将取决于我们如何增长以及我们需要什么。」他补充说，其中相当一部分资金将用于招聘人才和建立所谓的「湿实验室」(wet laboratory)，这是一个用于测试化学品和其他生物物质的空间。尽管 Schmidt 提供了大部分前期资本，但 Rodriques 说，未来之家也在与其他慈善后援者进行交谈。

Schmidt 说：「未来之家的关键在于，我们将生物学人才和 AI 人才聚集在一起，这是你在其他地方看不到的。」

该非营利组织首批雇员之一是 Andrew White，他是该非营利组织的科学负责人，最近还在罗切斯特大学担任化学工程副教授。White 说：「我认为大多数科学家可能每周读五篇论文。想象一下，当你拥有可以处理每天发布的所有 10，000 篇论文的系统时会发生什么。」他说：「在某些领域，限制因素不是设备。它不是真正的成本。而是人类想出下一个实验的能力。」

White 表示，未来之家将从生物学开始，但其系统最终将适用于其他科学领域。

有了他的财务支持，Schmidt 相信未来之家将能够优先考虑研究，而不是急于赚钱。Schmidt 说：「我认为，现在特别重要的是要得到正确的激励，当人们对 AI 的进展寄予很高的期望，认为它会在短期内推出产品时，这导致很多大型 AI 研究中心非常关注商业化而不是研究。」

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