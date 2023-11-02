高通骁龙8 Gen4将采用台积电3nm工艺制程 预计明年下半年发布

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:据博主数码闲聊站的爆料，高通将于明年下半年发布新款移动平台——骁龙8Gen4，这款芯片将采用台积电的3nm工艺制程，成为高通首款3nm手机芯片。
此外，除了制程工艺的升级，骁龙8Gen4的CPU核心也将不再使用Arm公版，而是采用高通自研的Nuvia架构。
据爆料，高通骁龙8Gen4将配备Nuvia Phoenix性能核心和Nuvia Phoenix M核心，这将是骁龙系列CPU核心的一次重大变化，值得期待。
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站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:据博主数码闲聊站的爆料，高通将于明年下半年发布新款移动平台——骁龙8Gen4，这款芯片将采用台积电的3nm工艺制程，成为高通首款3nm手机芯片。
此外，除了制程工艺的升级，骁龙8Gen4的CPU核心也将不再使用Arm公版，而是采用高通自研的Nuvia架构。
据爆料，高通骁龙8Gen4将配备Nuvia Phoenix性能核心和Nuvia Phoenix M核心，这将是骁龙系列CPU核心的一次重大变化，值得期待。
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首批高通骁龙8Gen3旗舰包括小米14系列、一加12系列、真我GT5Pro、魅族21系列、红魔9系列、荣耀Magic6系列、OPPOFindX7系列等等。高通骁龙8Gen3全球首发权也将在上述机型中诞生，厂商之间的新一轮竞争也就此开启。64位处理器64位系统64位应用，只有这三驾软硬层面的马车并驾齐驱时，才能让手机的运行效率得以最大限度的释放。
博主数码闲聊站暗示，小米14会在本月发布，该机将会首发高通骁龙8Gen3移动平台。高通骁龙8Gen3由1颗主频高达3.19GHz的ArmCortex-X4超大核，5颗Cortex-A720大核和2颗Cortex-A520小核心组成，GPU为Adreno750。目前小米14系列已经获得入网许可，标准版支持90W有线快充，Pro版支持120W有线快充。
今天凌晨，高通在夏威夷正式发布了新一代旗舰移动平台骁龙8Gen3”，中文命名为第三代骁龙8。在发布会上，卢伟冰还亲自现身，向全球宣布小米14将首发搭载第三代骁龙8。AI性能最高性能98%，能效40%；基带升级至X755GModem，峰值速度下载10Gbps、上传3.5Gbps。
近日有多个型号为CPH2499的设备出现在跑分平台Geekbench6上，据推测，这可能是即将发布OPPOFindN3折叠屏手机国际版。根据Geekbench6平台的消息，这些测试机型都搭载了骁龙8Gen2处理器，并预装着安卓13系统，配备16GB大内存。这些细节展现出OPPO对于设计细节和用户体验的注重。
3nm工艺的A17Pro，你觉得成本会多少，制造成本比去年的骁龙8Gen2更低，苹果确实不一般。A17Pro是苹果公司的首款3nmSoC，仅用于iPhone15Pro和iPhone15ProMax，其单颗成本是130美元，相比A16略贵，后者是110美元/颗。由于芯片组制造商的存在是为了赚钱，因此高通需要向合作伙伴收取更高的费用，这可能意味着骁龙8代2的价格最终会高于A17Pro，所以暴利是必然的，要知道每部安卓手机他们也还收取一定的专利费。
据爆料，高通骁龙8Gen3芯片有两个版本，一个是标准版，CPU主频是3.19GHz，另一个则是顶配版，CPU主频更高，性能更强。现在搭载顶配版高通骁龙8Gen3移动平台的三星GalaxyS24Ultra现身Geekbench6跑分网站，CPU频率正式揭晓。值得注意的是，高通骁龙8Gen3会在10月底登场，相关终端也会在10月底陆续登场，这些终端机型搭载的标准版骁龙8Gen3，顶配版骁龙8Gen3将由三星首发。
vivoXFold3折叠屏手机的发布日期已经在网络上传播开来，根据爆料该款机型已经完成了开模，并将于明年一季度发布，搭载全新移动平台骁龙8Gen3。虽然目前关于vivoXFold3的配置信息相对较少，但汇总现有消息来看，其配置将会非常出色。我们期待vivoXFold3的发布，并期待其带来更加出色的性能和用户体验。
小米14会在本月发布，该机首发搭载高通骁龙8Gen3移动平台，这是高通最强悍的5GSoc。高通骁龙8Gen3移动平台CPU提频，超大核Cortex-X4CPU频率由原来的3.2GHz提频至3.3GHz，性能再创新高。这颗芯片会在下周的骁龙峰会上亮相，届时各大品牌将正式官宣自家的骁龙8Gen3旗舰，首批终端包括iQOO12系列、红魔9系列、荣耀Magic6系列、一加12系列、OPPOFindX7系列等等。
联发科天玑9300的CPU、GPU、AI成绩三杀小龙8Gen3。天玑9300由4颗Cortex-X4超大核、4颗Cortex-A720大核组成。从这段话不难看出，vivo将会首发天玑9300，新品会在11月份登场。
根据mspoweruser.com获得的内部文件泄漏信息显示，高通计划发布其最新的旗舰移动平台，骁龙8Gen3，专为生成式人工智能设计。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney根据文件，这款新芯片可以运行拥有超过100亿参数的AI模型。据mspoweruser报道，骁龙8Gen3可能会为三星的GalaxyS24提供动力，该手机预计于2024年2月发布。
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