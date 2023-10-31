英国出版协会敦促政府保护版权作品免受AI侵害

划重点: 1. 四个主要的出版协会联合敦促英国政府采取措施，制止侵害版权的人工智能工具的滥用。 2. 出版业呼吁政府承认和补偿已发生的版权侵权，并确保未来侵权行为停止。 3. 文章指出，人类创造力是出版和创意产业的基石，需要强有力的版权制度、作者补偿和创作者的控制。

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:英国的四个主要出版协会，包括出版商协会、作者协会、作者授权与收款协会以及作者代理协会，联合发布了一份声明，敦促英国政府采取措施，制止人工智能工具对版权作品的滥用。这份声明是这些出版协会首次就人工智能问题联合发表的声明。

声明发布于周二，正值政府计划于周三和周四在Bletchley Park举行的人工智能安全峰会之前。这些出版协会赞扬了政府首次召开此类峰会的举措，并呼吁首相作出“承诺的声明”，以保护人类创造力、知识产权、出版业和创意产业在技术进步的同时得以保护。

声明中提到，需要承认和补偿已经发生的版权侵权行为，并要求确保这些行为停止。声明指名批评了一个盗版书籍数据库Books3，其中包含了作家如Zadie Smith和Rachel Cusk的作品，这些作品被用来训练由Meta和Bloomberg等公司运行的人工智能工具。这一情况是根据大西洋月刊的分析于今年八月公布的。

出版协会表示，人类创造力是出版业和更广泛的创意产业的基石，今年在英国创造的价值约为1160亿英镑。他们强调，只有在有着强有力的版权制度、作者补偿以及创作者的控制的情况下，创作工作才能蓬勃发展。

这份声明是在欧洲的三个大型出版协会——欧洲作家理事会、欧洲出版商联合会和欧洲和国际书商联合会——呼吁欧盟采取行动，推动人工智能透明度，以维护“图书链”和民主的背景下发布的。英国的出版协会表示，终结人工智能的“不透明发展”早已迫在眉睫，唯有政府的有力支持才能实现。声明中表示:“整个出版业都团结在这个问题上。政府的保护对作者和权利持有人至关重要。我们需要基于同意和合理支付的实践，以确保作者和权利持有人在使用其作品时被征得许可并得到报酬。我们需要确保创作者在其作品被用于生成衍生产品时得到认可。”

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