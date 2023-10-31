报道称双11淘宝或新增人工智能服务新一级类目

麻省理工学院的物理和人工智能研究教授MaxTegmark最近表示，少数科技公司通过无节制的AI开发正在危害人类的未来，并呼吁停止这种「逐底（acetothebottom，意思是指在竞争中不断降低标准或品质，以获取更低的价格或成本。这个短语通常用于描述企业或市场中的竞争策略，意味着企业为了在竞争中获胜，不断降低产品或服务的质量或价值。新AI公司的融资也正经历着数十亿美元的投资热潮，据数据公司PitchBook为Bloomberg编制的数据显示，第三季度的投资金额接近180亿美元，比去年同期增加了27%与此同时，全球科技创业公司的融资却下降了31%，降至730亿美元。