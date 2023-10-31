报道称双11淘宝或新增人工智能服务新一级类目

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:据媒体报道，淘宝在双11期间新开设了人工智能服务一级类目。
淘宝商家的管理后台显示，在商品类目中已经新增了人工智能服务选项，包括AI绘画、AI照片生成、AI四维彩超、AI语音包等。
分析称，增设该一级类目后，预计淘宝针对该类目商家将有扶持政策，并会有专门的小二进行运营，逐步丰富商品种类。
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据全国信息安全标准化技术委员会网站消息，全国信息安全标准化技术委员会组织制定的技术文件《生成式人工智能服务安全基本要求》已形成征求意见稿。根据《全国信息安全标准化技术委员会技术文件制订工作程序》，现将该技术文件面向社会公开征求意见，如有意见或建议请于2023年10月25日24:00前反馈秘书处。《生成式人工智能服务安全基本要求》给出了生成式人工智能�
微软于上周发布了其BingImageCreator的新版本，这是一个由OpenAI的新模型DALL-E3提供支持的AI图像生成工具。它旨在提供比之前的图像生成AI模型更强大的功能，包括比以前更丰富地理解复杂用户请求的能力。倘若幸运的话，也许它还能提升我们讨论的基调。
据苹果分析师郭明錤预测，苹果预计将在2024年投入数十亿美元用于硬件以支持其人工智能的开发。郭明錤预计，苹果将在2023年至少投入6.2亿美元用于服务器，并在2024年投入47.5亿美元用于服务器。Gurman表示，苹果正在研发一个更智能的Siri版本，并计划将AI整合到许多苹果应用中。
根据西班牙IE大学的一项最新研究，大多数欧洲人呼吁政府限制人工智能的发展，以减轻该技术对就业安全的影响。这项研究显示，在对3，000名欧洲人的样本调查中，有超过68%的人希望他们的政府出台规定，以应对人工智能带来的自动化水平上升所带来的影响。欧洲的年长公民对于确定AI生成和真实内容的能力表示更多怀疑，有52%的人表示他们无法自信辨别。
人工智能正在天文学领域迈出更大的步伐。一个新的超新星被AI发现的消息引起了人们的关注。西北大学物理与天文学助理教授AdamMiller表示：「去除人工参与的过程能够为研究团队提供更多的时间来分析他们的观测结果，并且形成新的假设来解释我们所观察到的宇宙爆炸的起源。
韩国无线运营商SK电讯宣布将于11月16日至17日在首尔举办SKTechSummit2023，届时将展示SK集团各领域的先进技术。今年的会议以「AI无处不在，共创更美好未来」为主题，将呈现来自17家SK集团单位的六大领域共计190项技术，包括人工智能、增强现实和虚拟现实、大数据、区块链、云和ICT融合。SK海力士将展示适用于实施AI、图形处理单元和超级计算机的物理HBM3内存解决方案，以其卓越性能闻名。
麻省理工学院的物理和人工智能研究教授MaxTegmark最近表示，少数科技公司通过无节制的AI开发正在危害人类的未来，并呼吁停止这种「逐底（acetothebottom，意思是指在竞争中不断降低标准或品质，以获取更低的价格或成本。这个短语通常用于描述企业或市场中的竞争策略，意味着企业为了在竞争中获胜，不断降低产品或服务的质量或价值。新AI公司的融资也正经历着数十亿美元的投资热潮，据数据公司PitchBook为Bloomberg编制的数据显示，第三季度的投资金额接近180亿美元，比去年同期增加了27%与此同时，全球科技创业公司的融资却下降了31%，降至730亿美元。
美国证券交易委员会主席GaryGensler发出了对于人工智能的警告：如果监管机构不立即采取行动，Gensler称AI在未来十年内引发金融危机「几乎是不可避免的」。Gensler在接受《金融时报》采访时表示，问题出在一个世界中，所有主要金融机构都在使用相同的AI模型。在防止经济灾难的任务上，他似乎已经承认失败了。
当地时间周四，美国人工智能研究公司OpenAI宣布，它将组建一个名为Preparedness的新团队，以评估和减轻与人工智能相关的“灾难性风险”。OpenAI表示，该团队将由麻省理工学院可部署机器学习中心主任亚历山大·马德里领导，将帮助跟踪、评估、预测和防范由人工智能造成的多个类别的灾难性风险。签约的专家将通过协助评估和减轻模型风险，在增强OpenAI人工智能系统的稳健性方面发挥关键作用。
据TheInformation报道，去年年底，就在ChatGPT成为全球轰动事件的同时，OpenAI的工程师们开始研发一种新的人工智能模型，代号为Arrakis。尽管OpenAI正准备用另一个模型来提升ChatGPT，并已在今年早些时候完成，但即将推出的Arrakis模型将使公司能够以更低的成本运行聊天机器人。OpenAI也正准备进行一轮股份出售，使其公司估值达到900亿美元。
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