摩根大通:越南处于新兴东南亚人工智能发展的“前沿”

划重点: 1. 📈 摩根大通分析:越南对人工智能有更长远的展望。 2. 🇲🇾 马来西亚和 🇵🇭 菲律宾相对越南AI发展处于较低水平。 3. 🌐 东南亚地区的AI发展前景备受关注。

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:根据摩根大通（JPMorgan）亚洲东南亚科技、媒体和电信(TMT)股权研究主管Ranjan Sharma的分析，越南在新兴东南亚地区的人工智能(AI)发展中处于领先地位。摩根大通认为，越南对AI有更长远的展望，相比之下，马来西亚和菲律宾的AI发展相对滞后。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

越南的AI发展吸引了国际关注，这主要归因于该国政府的积极投资和支持，以及其逐渐崭露头角的科技产业。越南的政府采取了一系列政策和计划，旨在推动科技创新和数字化经济的增长。这些举措包括鼓励科技初创企业的发展，提供资金支持，以及提供培训和教育，以满足AI领域的需求。

相比之下，马来西亚和菲律宾在AI领域的投资和发展较为有限。摩根大通的分析指出，这两个国家的政府尚未制定出足够具体的政策和计划，以推动AI技术的采用和发展。这可能导致它们在未来的AI竞争中落后于越南。

新兴东南亚地区的AI发展备受关注，因为这个地区具有巨大的增长潜力，尤其是在科技和数字经济领域。越南作为该地区的领先者，将在AI技术的采用和创新方面发挥重要作用，有望吸引更多的国际投资和合作。

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