SK 海力士预期人工智能热潮将推动芯片业务增长，第三季度亏损显著收窄

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 27 日消息:韩国的SK海力士在公布了第三季度亏损显著收窄的消息后，表示人工智能的繁荣将推动芯片业务的利润增长。该公司指出，强劲的AI芯片需求有助于缓解了智能手机和电脑中通用芯片需求的长期下滑。

在周四的声明中，世界第二大内存芯片制造商SK海力士表示，其高端DRAM芯片的需求正逐渐增加，特别是在生成人工智能领域应用的高带宽内存（HBM）芯片方面表现出色。该公司预计内存芯片市场将在明年真正复苏。

SK海力士的DRAM营销负责人MyoungsooPark表示：「我们已经售出了明年HBM3和HBM3E芯片的所有产能...我们正在与大多数客户讨论到2025年的产能和技术合作。」

经过前两个季度的亏损后，SK海力士的DRAM业务在第三季度恢复了盈利。该公司在开发HBM3芯片方面领先于竞争对手，并成功将AI芯片行业领导者英伟达纳为客户。

预计10月31日，市场领先的内存芯片制造商三星电子将公布完整的第三季度财报，并预期将显示行业状况的改善。

然而，分析人士表示，由于需求枯竭，SK海力士在NAND闪存芯片业务方面可能在第三季度录得约2万亿韩元的亏损。YuantaSecurities的分析师BaikGil-hyun表示：「我们不预期SK海力士将在当前季度实现整体盈利，因为NAND闪存业务的亏损仍然相当大。」

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