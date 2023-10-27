谷歌搜索引入语法检查模型EdiT5 提高语法纠正准确性

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:Google的研究团队最近开发了一种高效的语法检查模型，它将语法检查引入了Google搜索，为用户提供了一种在查询语法方面的辅助工具。这一模型基于EdiT5架构，通过新颖的文本编辑方法，极大地减少了解码延迟，提高了语法纠正的准确性。

传统的语法错误纠正（GEC）方法通常将其视为翻译问题，并使用自回归变换器模型逐个标记解码响应，条件是以前生成的标记。然而，这种方法的效率较低，因为解码不能并行进行。文章指出，通常只需要对输入文本进行少量修改，因此可以将GEC视为文本编辑问题，仅使用自回归解码器生成修改，从而显著降低GEC模型的延迟。

EdiT5模型基于T5变换器编码器-解码器架构，采用了一些关键的修改。它使用编码器来确定要保留或删除的输入标记，这些保留的标记构成了初步的输出。此后，解码器输出缺失的标记，并使用指针机制指示每个新标记的放置位置，以生成语法正确的输出。与传统的GEC方法相比，解码器只运行少量步骤，从而提高了效率。

为了降低解码器延迟，研究团队将解码器减少到单层，并通过增加编码器的大小来进行补偿。实验结果表明，EdiT5大型模型相比具有248M参数的T5基础模型，提供了9倍的速度提升，同时提高了修正的准确性。EdiT5模型的平均延迟仅为4.1毫秒。

此外，研究团队还介绍了如何使用大型语言模型（LLMs）的优点，结合EdiT5的低延迟，通过硬蒸馏技术训练了教师LLM，用于生成学生EdiT5模型的训练数据。他们还详细解释了如何生成更干净和一致的训练数据，并通过自训练和迭代改进等技术提高了数据的质量。

他们开发了两种基于EdiT5的模型，分别用于语法错误校正和语法分类。在使用语法检查功能时，查询首先经过校正模型，然后通过分类模型检查输出是否确实正确。这种分离的分类模型有助于更容易在精度和召回率之间进行权衡，并减少了为模糊或无意义的查询提供错误或混乱校正的风险。

谷歌的这一语法检查功能基于EdiT5模型架构，为用户提供了一种检查其查询语法的有效方式，进一步提升了Google搜索的用户体验。

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