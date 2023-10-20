YouTube 计划开发新 AI 工具：允许用户模仿音乐家的声音

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:据彭博社报道，视频流媒体巨头 YouTube 目前正在开发一种 AI 驱动的工具，允许用户在录制音频时模仿著名音乐家的声音。

报道称，YouTube 已经接触音乐公司，以获取训练其新 AI 工具的歌曲版权。尽管目前尚未有任何主要唱片公司签署协议，但据彭博社的消息来源称，各方之间的讨论目前正在进行中。

上个月，YouTube 发布了多个为创作者设计的新 AI 工具，包括 AI 生成的照片和视频背景以及视频主题建议。根据彭博社的报道，YouTube 曾希望将其新的音频克隆工具包括在这些发布中，但未能及时获得所需的版权。

目前尚不清楚 YouTube 的 AI 声音克隆工具背后的讨论是否会有助于缓解唱片公司在 AI 生成的曲目不断上升的情况下引发的潜在版权问题。今年早些时候，一首 AI 生成的「Drake」歌曲在网上走红，引起了更广泛的关注。尽管一些音乐家如 Grimes 已经接受了 AI 生成的音乐，但许多其他音乐家，包括 Sting、John Legend 和 Selena Gomez，呼吁制定法规以保护他们的声音免受未经允许的复制。

AI 生成的音乐（与其他生成式 AI 变体一样）目前处于法律上的灰色地带，因为很难确定对模仿艺术家独特声音的歌曲是否拥有所有权，尽管它们不直接包含受保护的歌词或音频录音。目前尚不清楚将 AI 声音克隆工具训练到唱片公司的音乐目录是否构成版权侵权，但这并没有减少开发 AI 生成音乐功能的兴趣：Meta、Google 和 Stability AI 今年都发布了用于创建 AI 生成音乐的工具。

YouTube 宣称自己将成为帮助该行业利用生成式 AI 技术的合作伙伴，据彭博社报道，这一举措受到音乐公司的欢迎。作为 Google 和 YouTube 背后的科技巨头，Alphabet 在过去一年里一直在大力推动其生成式 AI 的发展。尚不清楚它是否能够在不引发大量版权诉讼的情况下，合法地为 YouTube 创作者提供 AI 声音复制工具。

日前 YouTube 还宣布推出新的 AI 工具来帮助广告商吸引受众，让品牌瞄准特殊文化时刻。

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