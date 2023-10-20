AI版权官司：Meta、微软等遭集体诉讼 侵权用他人书籍训练AI

🔍 划重点: 1. 迈克·哈克比与其他作者起诉多家科技公司，指控它们未经允许使用他们的作品来构建人工智能工具。 2. 这一集体诉讼是最新的例子，作者声称科技公司未经掁允许使用他们的作品来训练生成式AI模型。 3. 该官司关注的是一个备受争议的数据集“Books3”，其中包含超过18万份作品，用于训练大型语言模型。

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日 消息:前阿肯色州州长迈克·哈克比与其他一些作者正在对Meta、微软以及其他公司提起诉讼，指控它们未经授权使用他们的作品来开发人工智能工具。在本周提交的一项诉讼中，哈克比以及包括基督教作家莉莎·泰克赫斯特在内的其他作者声称，他们的书籍被盗版并用于训练AI模型的数据集。人工智能研究团队EleutherAI以及彭博公司也被列为被告。

这一提出的集体诉讼是作者指控科技公司未经授权使用其作品来训练生成式人工智能模型的最新例子。在过去几个月中，一系列知名作者，包括乔治·R·R·马丁、乔迪·皮库特以及迈克尔·查邦，都曾因OpenAI侵犯版权问题而起诉。

迈克·哈克比的案件集中在一个备受争议的数据集“Books3”上，其中包含超过18万份作品，用于训练大型语言模型。今年八月，The Atlantic杂志发布了“Books3”中所有标题以及作者信息的可搜索数据库。而“Books3”实际上是EleutherAI创建的更大数据集“Pile”的一部分，该诉讼称这些数据集被公司用来训练他们的产品。

诉讼文件中提到:“[Meta和微软]能够在LLM的训练过程中整合包括‘Books3’中的盗版受版权保护的材料在内的复杂数据集，而无需赔偿作者。” Microsoft拒绝对此事置评，而Meta、彭博和EleutherAI则未回应置评请求。

人工智能公司依赖大量公共数据来训练AI模型，不仅限于书籍，还包括照片、艺术、音乐等。随着诸如ChatGPT或Stable Diffusion等工具变得容易获得，关于提供数据的人应该如何得到补偿的争论日益加剧，也涉及大量法律诉讼。今年一月，Getty Images起诉AI艺术工具Stable Diffusion的公司，声称其非法复制数百万张受版权保护的图像来训练模型。

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