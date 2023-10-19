Infosys 与 Google Cloud 扩大合作：共同构建 AI 驱动的未来体验

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息:印度 IT 巨头印孚瑟斯 Infosys 宣布，将扩大与 Google Cloud 的合作伙伴关系，以帮助企业借助 Infosys Topaz 产品和 Google Cloud 的生成式 AI 解决方案构建 AI 驱动的体验。

图片来自 Infosys

作为扩展的一部分，Infosys 将创建全球生成式 AI 实验室，以开发行业特定的 AI 解决方案和平台，帮助企业将生成式 AI 融入其业务流程。Infosys 还将培训 2 万名从业者，使用 Google Cloud 的生成式 AI 解决方案，包括 Vertex AI 和 Google Workspace 中的 Duet AI，以确保组织具有专业的服务专业知识和资源，成功开发、实施和管理任何类型的生成式 AI 项目。

Infosys 与 Google Cloud 之间的这一联合将构建在 Infosys 已经在 Google Cloud 上的数据、分析和 AI 专业知识之上。Infosys 正在积极与 Google Cloud 合作，开发一套革命性的 AI 平台和行业解决方案，适用于一系列业务场景，包括消费者 AI、自主供应链、自主营销和客户服务转型。

Infosys 首席执行官 Salil Parekh 表示：「Infosys 长期以来一直在 AI 领域进行投资。我们正在利用生成式 AI 提供革命性的业务解决方案，同时将其整合到我们的许多产品中，以加速生产力。Google Cloud 的生成式 AI 能力、Infosys CobAlt 和 Infosys Topaz 的综合实力将帮助企业实现业务转型，未来保障其数字、云和下一代 AI 能力的发展。」

Google Cloud 首席执行官 Thomas Kurian 表示：「生成式 AI 从根本上改变了企业的运营方式，从使供应链经理更具可持续性到帮助营销人员更高效地创建广告活动。通过我们与 Infosys 的扩展合作伙伴关系，我们将为我们的共同客户提供使用生成式 AI 所需的资源和技能，以便今天为其组织创造现实价值。」

另外，今年 4 月 Infosys 创始人表示，即使是像 ChatGPT 的人工智能也无法打败人类的头脑。

（举报）