Infosys 创始人：即使是像 ChatGPT 的人工智能也无法打败人类的头脑

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:印度信息技术服务巨头 Infosys 的创始人 Narayana Murthy 在接受采访时表示，没有什么能打败人类的头脑——即使是像 ChatGPT 这样由人工智能驱动的聊天机器人也不行。

现在互联网上充斥着 ChatGPT 的各种功能，从撰写论文到编程再到与人类对话。由 OpenAI 于 11 月份推出的 ChatGPT 已经有了诸多同类产品，包括阿里巴巴和百度的版本。Murthy 在 CNBC 采访中指出：「ChatGPT 是对知识生成的一个很好的补充、执行某些任务（如撰写论文）的极佳工具。」

但他强调人类思维的差异化是决定因素：「你和我都可以访问相同的 ChatGPT，如果我们进行竞争，您会使用 ChatGPT 的输出作为基础，然后你将添加你自己的差异化，你自己的聪明才智，你自己的调整，这时，老师对你的印象会比对我的印象要好得多。」Murthy 继续说道：「懒人只会得到 C，只有聪明的人会得到 A。因此，我并不担心 ChatGPT。」

他表示，将使用 ChatGPT 作为工具，助手来产生更高质量的工作和产出，但不会用它来替代人类。Infosys 曾在 1981 年由 Murthy 和其他 6 名工程师创立，当时初期资本只有 250 美元。Infosys 提供商业咨询、信息技术、软件工程和外包服务等。今天，该公司已成长为一家市值超过 620 亿美元的跨国企业，在亚太地区、北美、欧洲和中东等地共拥有超过 346，000 名员工。

根据品牌估值公司 Brand Finance 的 2023 年全球 500 强报告，Infosys 是全球第三大 IT 服务品牌，品牌价值为 130 亿美元，仅次于埃森哲和塔塔咨询服务。

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