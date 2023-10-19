Meta AI开发新AI系统 能在毫秒内根据脑电数据中生成图像

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:Meta AI最近开发了一款先进的AI系统，可以在几毫秒内从大脑数据中生成图像。这项技术基于磁图成像技术（MEG），这种非侵入性成像技术可以用于解码大脑中的视觉表征。这一突破性技术有望为非侵入性脑机接口的发展带来新的可能性。

这款AI系统的一个关键特点是它可以几乎实时地重建大脑中对图像的感知和处理方式。这意味着它可以帮助科学家更深入地了解图像是如何在大脑中表示和用作人类智能的基础。虽然MEG解码器在图像生成方面可能不够精确，但它的速度非常快，几乎可以实时解码图像，直接从大脑活动中提供图像流。

与功能性磁共振成像（fMRI）不同，MEG技术的优势在于速度，尽管其图像生成可能不如fMRI准确。这一技术的潜在应用领域非常广泛，包括帮助那些由于脑损伤而失去了说话能力的人。在长期内，这项研究有望为开发临床环境中的非侵入性脑机接口提供支持。

Meta AI的新系统由三个关键部分组成:图像编码器、大脑编码器和图像解码器。图像编码器独立于大脑生成一组图像表示，而大脑编码器将MEG信号与这些图像编码相匹配。最后，图像解码器根据大脑的表征生成一张合理的图像。

这项研究的发现表明，MEG可以以毫秒级的精度解码大脑中生成的复杂表征。Meta AI表示，这一技术有助于实现其长期研究愿景，即了解人类智能的基础，并开发能够像人类一样学习和思考的AI系统。

这些图像虽然不完美，但在更高层次上代表了人类看到的图像特征，例如物体类别（例如，火车、动物、人类等）。

Meta AI的新AI系统基于MEG技术，具有令人瞩目的潜力，可以用于解码大脑中的视觉表征，为非侵入性脑机接口的发展带来了新的可能性。这一技术的速度优势使其在特定应用中具有广泛的用途，为人们提供了新的希望和机会。

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