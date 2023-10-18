美国奥斯汀开了一家有机器人纹身店

划重点: 1. 🤖 机器人纹身:奥斯汀的Blackdot机器人纹身店提供了一种全新的纹身方式，通过云端设计和机器人实现纹身，令人瞩目。 2. 💰 高昂价格:这项技术的入门费用为10，000美元，而且需要前往德克萨斯州的奥斯汀。 3. 🩹 无痛纹身:Blackdot声称他们的机器人纹身过程几乎没有疼痛，速度快于传统手工纹身。

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:奥斯汀迎来了一家全新的机器人纹身店。Blackdot机器人纹身店上周宣布开放新工作室，提供一种全新的纹身方式，将云端设计与机器人技术相结合，引起了广泛的关注。

虽然机器人纹身系统并不是什么新鲜事物，但Blackdot似乎是第一家拥有规模化和商业化计划的公司。该公司在2021年成功筹集了450万美元的种子资金，为其新项目提供支持。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Blackdot采用了一种名为“点描”或“黑点纹身”的技术，类似于点描艺术风格，艺术家可以从世界各地上传他们的作品到公司的专有云端平台，然后通过机器人在客户身上实现这些设计。据新闻稿称，公司的机器人通过进行几个小小的“测试点”来学习客户的皮肤，以确定刺穿的数量和深度，以确保纹身效果完美。

Blackdot的创始人兼首席执行官乔尔·彭宁顿表示:“现在，时尚的年轻人更倾向于小而精致的纹身，而小细节非常难以实现，没有容忍错误的余地。”

Blackdot目前与生成艺术家泰勒·霍布斯（Tyler Hobbs）合作最密切，他是一位NFT大师，他的作品受到自己的算法辅助，即使市场其他部分下跌，他也赚取了数百万美元。除霍布斯外，公司还宣布与土耳其纹身艺术家奥默·图恩卡(Omer Tunca)和视觉艺术家约翰·克雷格(John Craig)合作。

据客户反馈，Blackdot纹身几乎没有疼痛感，且完成速度比传统的手工纹身快得多。尽管许多人认为传统纹身的疼痛和时间是整个过程的一部分，但Blackdot的方法却能够在不损失品质的情况下提供更快的服务。

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