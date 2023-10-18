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英国科技大臣表示不打算设立全球AI监管机构

2023-10-18 16:10 · 稿源：站长之家

划重点

1. 英国科技大臣 Michelle Donelan 拒绝了设立全球人工智能监管机构的建议，强调英国计划将其AI安全峰会视为建立国际网络和框架的起点，以识别和管理新兴技术的风险。

2. 她明确表示，该峰会不旨在制定全球性法律法规或建立全球AI监管机构，以平息有关英国是否意欲成为新的全球AI监管机构所引发的猜测。

3. 英国政府将利用即将于11月初在 Bletchley Park 举行的两天峰会来展示其“Frontier AI Taskforce”。

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:英国科技大臣Michelle Donelan表示，英国政府没有意愿设立全球人工智能监管机构。

在接受 采访时，她指出，英国计划于11月初举行的AI安全峰会将有助于建立国际网络和框架，以识别和管理新兴技术带来的风险，但不会设立新的国际机构。

Donelan表示:“这次峰会的目的不是制定全球法规，我们都要签署的法律文件，也不是建立全球AI监管机构。” 她强调这一点，以平息英国是否意欲成为新的全球AI监管机构的猜测，类似于国际原子能机构等机构。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

相反，英国财政大臣Rishi Sunak政府将利用将于11月1日和2日在Bletchley Park举行的两天峰会来展示其“Frontier AI Taskforce”，这是一个向首相直接报告的咨询委员会，正在与OpenAI、Anthropic和Google DeepMind等主要AI公司进行对话，以获取其模型并评估风险。

Donelan强调:“我们希望确保这次峰会成为各国共同合作的起点。我们还已经与其他国家就我们拥有这个世界领先的咨询委员会进行了对话，该委员会拥有一些最杰出的人工智能思想家，不仅来自英国，还来自世界各地。像Yoshua Bengio这样的人，他经常被称为人工智能的三位奠基人之一。”

Donelan没有否认英国将该咨询委员会视为“AI安全研究所”的前导，该研究所将帮助各国政府评估与前沿模型相关的国家安全风险，这些模型是最先进的技术形式，根据知情人士的计划。

英国科技、创新和技术部部长还透露，11月峰会不会是关注“前沿风险”的最后一次，这些风险与技术的最先进形式有关。

她说:“我们希望确保这是一个长期的过程，这次峰会成为人们日历中的固定日期，将在不同国家之间轮流举行。” 两名接近峰会策划的官员，因被授予匿名以讨论谈判，证实已经有其他国家表示对举办AI安全峰会感兴趣。

Donelan表示:“它可能需要比年度更频繁。” 她指出，这项技术的进展速度不可与以往任何技术相提并论，仅仅五年前，大型语言模型甚至无法串联一个连贯的句子，而现在它们可以通过像律师资格考试等一些事情。

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