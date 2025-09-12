全新问界M7累计小订已突破19万辆

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:上周开启预售的全新问界M7，截至目前累计小订量已突破19万辆，这一成绩不仅刷新了中高端新能源SUV预售纪录，更令行业内外直呼“超预期”。
从华为商城公示信息看，全新问界M7提供增程、纯电双动力路径，覆盖Pro、Max、Ultra三大系列，并细分五座/六座版本，共推出12款配置车型。
其中，增程版全系搭载双电机四驱系统，五座版售价28.8万-34.8万元，六座版30.8万-36.8万元;纯电版提供后驱（227kW）与四驱(总功率387kW)选项，五座版定价32.8万-36.8万元，六座版34.8万-38.8万元。全系标配宁德时代电池，增程版最长续航达1625公里，纯电版支持超快充技术。
技术层面，华为乾崑ADS4.0智能辅助驾驶系统成为核心卖点。Pro版车型更行业首发舱内激光视觉融合方案，有望实现城区无图NCA（导航辅助驾驶）功能，补足高阶智驾在复杂路况的适应性。
此外，增程版搭载的1.5T专用增程器最大功率115kW，四驱版综合功率达392kW，动力性能对标4.0T V8燃油发动机;纯电版则通过800V高压平台与碳化硅电控技术，实现12分钟补能400公里的效率。
（举报）