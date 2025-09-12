全新问界M7累计小订已突破19万辆

全新一代问界M7正式开启预售，新车推出Pro、Max和Ultra三大版本，增程版售价区间为28.88万元至34.8万元，纯电版售价则为32.8万元至36.98万元。相较于问界M9和M8，全新M7以更亲民的定位和价格，瞄准了更广泛的年轻家庭消费群体，在设计风格和色彩搭配上也更加注重时尚感。 全新问界M7提供多达六种车漆选择，包括海岛蓝、暖云白、牧野青、珊瑚红、星际蓝和鎏金黑，这些灵感源