2025外滩大会今日开幕，上海再聚全球金融与科技力量

9月11日上午，以“重塑创新增长”为主题的2025Inclusion·外滩大会在上海黄浦世博园区开幕，上海市委常委、副市长陈杰出席开幕式并致辞，上海市政府副秘书长张英出席开幕式。外滩大会组委会代表、上海报业集团党委书记、社长李芸作主论坛开篇发言。来自16个国家和地区的550位嘉宾参会分享，包括新晋图灵奖得主理查德·萨顿（RichardSutton），阿里云创始人、之江实验室主任王坚，“人类简史系列”作者尤瓦尔·赫拉利(YuvalNoahHarari)，宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴等全球顶尖学者、产业界人士、青年创业者和科学家，共同探索智能时代的创新路径与商业未来。

自2020年起，在上海市的关心下，在上海市地方金融管理局和黄浦区人民政府的支持下，Inclusion·外滩大会连续举办四届，已打造成为全球金融、科技和产业间的高规格开放对话平台。

今年大会内容呈现国际化、多元化特色，聚焦“金融科技”、“人工智能与产业”、“创新创投生态”、“全球对话与合作”、“负责任创新与普惠未来”五大内容主线，设置了1场开幕主论坛、44场见解论坛、科技展览和系列科创活动。推出AI科创赛、科技人才招聘会、创新者舞台、创投Meetup和产业对接会等活动，邀请全球青年创业者、投资人和科技爱好者围绕AI安全、具身智能、金融智能等热点，设置比赛、Talk秀、圆桌对话等形式，为青年科创者提供展示技术和对接资源的平台。设置10000平米科技展览、5000平米科技集市，吸引了近200家企业参展，超30项科技新品亮相。

作为年度备受瞩目的金融科技盛会，外滩大会以其开放、多元、前瞻性吸引全球目光，被誉为“亚洲三大金融科技盛会”之一。今年大会开幕前夕，美国先锋科技界节—“西南偏南”（South by Southwest，简称SXSW）致信2025外滩大会，称“外滩大会生动展现人与科技之间深刻而富有创意的链接，中国年轻一代展现的蓬勃活力与创造力令人振奋。期待一起让科技从宏大走向具体。”

数据显示，去年三天会期吸引5.2万人现场参会，以及超千万人线上参会。

