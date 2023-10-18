华为成为 PyTorch 基金会 Primer 会员：推动人工智能发展

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日消息:PyTorch 基金会官网发布博客文章宣布，华为已作为 Primer 会员加入。PyTorch 基金会是深度学习社区在开源 PyTorch 框架和生态系统上进行协作的中立家园。

PyTorch 基金会介绍称，华为长期以来一直是 PyTorch 生态系统的支持者和贡献者，通过推进多样性算力支持与改进，帮助更多厂商后端能够更加轻松地接入 PyTorch 生态，并积极致力于 PyTorch 优化，从而充分释放昇腾的算力。

「通过加入 PyTorch 基金会，我们可以进一步与其他成员公司共同协作，加速 PyTorch 社区的发展。」华为昇腾计算业务总裁张迪煊表示，「我们相信这对华为和 PyTorch 生态系统是互惠互利的，也符合我们长期以来开放创新，协作共赢的开源理念，为全球人工智能社区带来更多的兴奋和创新。」

华为发布全面智能化战略，加速千行万业智能化的转型，持续通过系统级持续创新，坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才，以满足各行各业多样性的 AI 算力需求。这与 PyTorch 基金会的使命完美契合且相互补充，即通过培育和维持开源生态系统来推动人工智能的发展，并使每个人都能使用这些技术创新。

「华为在计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域进行了广泛的研究，并且在大模型领域也积累了成熟的研究经验。我们相信 PyTorch 基金会将从他们对我们的成员和生态系统的支持中受益匪浅。」PyTorch 基金会执行董事 Ibrahim Haddad 说道。

作为 Primer 会员，华为获得了 PyTorch 基金会董事会的一个席位。董事会通过我们的章程、使命和愿景声明制定政策，描述基金会计划、技术愿景和方向的总体范围。

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