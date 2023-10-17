三菱公司考虑竞购富士通芯片部门 探索进入半导体制造领域

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日消息: 据路透社消息，三菱公司正在考虑竞标富士通的芯片封装业务子公司 Shinko Electric Industries（新光电气工业），以探索进入半导体制造领域。

富士通已经将其在新光电气工业的 50% 股权出售，价值约 26 亿美元，吸引了包括全球私募股权公司 Bain Capital、KKR、Apollo Global Management 以及日本政府支持的日本投资公司在内的潜在买家的兴趣。

消息人士表示，三菱公司由巴菲特所管理的伯克希尔·哈撒韦公司持有约 8.3% 的股份，三菱目前已经成立了一个团队，探索进入半导体后端制造流程（封测）的可能性。

三菱计划与潜在买家中的一家合作出价。这些谈判处于早期阶段，三菱还没有确定合作伙伴。无法保证交易将达成，并且尚不清楚三菱是否已经聘请了顾问银行来参与此交易。

此次交易将使日本最强大的公司之一进入芯片领域，这将是在日本正在试图重振 20 世纪 80 年代末主导世界的半导体行业的时刻。

另外，日前富士通详细介绍面向人工智能和数据中心的 150 Armv9 核心的 Monaka CPU。

（举报）