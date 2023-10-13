Adobe 正致力于开发「Project Fast Fill」生成式人工智能视频处理技术

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息: Adobe 正在展示一个名为 Project Fast Fill 的新的生成填充功能，它可以借助 AI 的力量轻松在视频中添加或删除对象。

这是该公司在今年的 MAX 大会上宣布的几项新的实验性 AI 功能之一。Project Fast Fill 能够在运动中更换人物的服装配饰或从风景画的背景中删除游客。

Fast Fill 的工作方式与 Google 的 Magic Editor 类似，您可以在视频中移动人物或对象，而不仅仅是静止照片。Fast Fill 承诺可以像该公司的 Project Stardust 为静止照片所做的那样，通过输入文本提示来更改颜色。Adobe 表示，这些生成式 AI 功能是通过该公司更新的 Firefly AI 模型实现的。

与 Adobe 大会上介绍的大多数新功能一样，Project Fast Fill 目前是该公司工程师正在研究的实验性功能。但与以前几年推出的 Photoshop 生成填充功能一样，它们通常最终会被推广给 Creative Cloud 用户。Adobe 正在考虑将这一新功能用于 Premiere Pro 和 After Effects，但尚未提供时间表。

Adobe 还在其他方面为视频、音频和 3D 设计的 AI 编辑技术进行了研究。该公司的 Project Dub Dub Dub 可以将语音翻译成不同的语言。Scene Change 可以将主题移到另一段剪辑中的新位置。Res Up 使用扩散来提高低分辨率视频的分辨率。Project Poseable 可以根据真实人物的照片进行 3D 对象的造型，并可以使用文本输入生成 3D 渲染。

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